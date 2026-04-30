凱基銀行深耕高資產客群 加速私人銀行版圖布局

凱基銀行積極聚焦財富管理與高資產客群，根據內部資料顯示，資產3,000萬以上高資產客戶，截至今年3月底，相較去年同期相比客戶數規模成長89%，且財管2.0加上亞灣區資產管理規模已超過200億元。

凱基銀行私人銀行會員自今年1月上線以來深受客戶好評，決定加碼延長會員專屬限時活動，即日起至5月31日止，成功加入或成為凱基銀行私人銀行會員者，除可享美元高利定存優利最高6%優惠外，完成專業財富規劃面談的私人銀行會員，還可享限量歐洲百年居家精品GEORG JENSEN BLOOM置物碗乙份。若成功推薦親友成為凱基銀行私人銀行會員，再享遠東SOGO百貨禮券50,000元推薦禮。

凱基銀行觀察到高資產客戶的重心已從單純的個人財富增值，轉向為家族與企業跨代傳承以及對全球機構級投資等多元需求。因此，凱基銀行不再侷限於傳統的單一金融商品，而以集團資源與高度客製服務，提供頂端客群全方位財富藍圖規劃與專屬禮遇。

凱基銀行私人銀行會員以「一站式、目標導向的財富整合服務」為核心，打造法律、稅務、投資、信託與企業金融等專家團隊，服務範圍涵蓋投資管理、資產規劃、財富傳承、企業管理、繼承教育、慈善公益等，為個人、家族和企業量身訂製財富管理專屬方案。

此外，在協助客戶資產增值及面對客戶對於全球機構級投資的需求，凱基銀行依據客戶的資產結構、風險承受度及人生階段，提供量身打造的資產配置、投融資規劃及家族傳承方案，並引進財務穩健的無信評債券以及高度客製化的境外結構型商品，及攜手集團子公司中華開發資本，引領客戶直接參與全球頂尖的私募創投項目。針對客戶重視的資金靈活度，也量身打造了金融資產組合融資（Lombard Lending）與保費融資等方案，方便客戶在活化資金前提下精準掌握下一個投資先機。

凱基銀行亦積極打造私人銀行會員專屬的頂級禮遇，涵蓋銀行交易服務、信用卡權益、生活品味體驗及私人禮賓侍從服務，打造兼顧財富管理與生活品質的高資產體驗。凱基銀行頂級私人禮賓秘書提供全天候極致服務，讓客戶能充分享受米其林頂級美饌、全球五星級飯店入住禮遇、全球機場貴賓室及機場接送服務。更可透過全方位尊榮秘書為客戶預約安排演唱會、運動賽事、展演等生活育樂，及高端健檢與VIP特約門診諮詢預約，為客戶健康把關。

凱基銀行自去年獲准開辦財管2.0業務後，便加快布局腳步，包括進駐高雄亞資中心、主辦凱基2026投資高峰會、推出私人銀行會員制度上線及贊助TLPGA未來賽並舉辦貴賓配對賽等，在財富管理業務上獲得客戶的青睞。今年更首度贊助《亞洲私人銀行家》首屆臺北全球財富峰會，並邀請集團子公司中華開發資本總經理南怡君針對私人財富管理所關注的私募市場投資方案於峰會中分享，顯示凱基銀行深耕私人銀行版圖的決心。

凱基銀行持續秉持「以客戶為中心」的企業理念，提供全客群專業、貼心、創新的財富管理服務，未來將持續深化私人銀行服務能量，成為高資產家庭在財富、事業與家族發展上的長期夥伴。