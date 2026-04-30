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多重壓力影響…市場傳央行啟動穩匯大隊 召集出口商「無限量賣美元」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
市場傳出，央行於今（30）日午後啟動穩匯機制，透過多方管道聯繫出口商與銀行，鼓勵持有美元部位的出口商進場拋匯，以增加市場美元供給、緩解貶值壓力。聯合報系資料照
市場傳出，央行於今（30）日午後啟動穩匯機制，透過多方管道聯繫出口商與銀行，鼓勵持有美元部位的出口商進場拋匯，以增加市場美元供給、緩解貶值壓力。聯合報系資料照

在國際美元走強與外資連續賣超台股、資金大舉匯出的壓力下，新台幣兌美元匯率走勢轉弱。市場傳出，台灣央行於30日午後啟動穩匯機制，透過多方管道聯繫出口商與銀行，鼓勵持有美元部位的出口商進場拋匯，以增加市場美元供給、緩解貶值壓力。不過，對於相關說法，央行官方暫未回應。

匯銀人士指出，受美元走強及外資撤出影響，新台幣盤中一度貶破31.7元關卡，市場貶值壓力明顯升溫。就在匯價走弱之際，市場傳出央行已啟動「穩匯大隊」，透過電話等方式聯繫多家出口商，盼其配合拋售美元資產，以協助穩定匯率。

消息人士透露，央行此次動作相當積極，向出口商表達只要手中持有美元，即可視自身需求進場賣出，未設明確數量限制，「要賣多少都可以」，甚至可將持有美元部位全數釋出。另有市場人士指出，央行亦透過銀行端協助傳達訊息，期望擴大拋匯規模，形成市場供給面支撐。

市場分析認為，出口商向來是外匯市場的重要供給來源，當匯價來到相對有利水準時，往往願意提高拋匯意願。此次在新台幣貶值壓力加劇之際，央行透過引導出口商進場，希望助短線穩定市場情緒與供需平衡。

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