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iPASS MONEY 攜手萊爾富推儲值 增加綁定信用卡消費回饋帶動業績

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
一卡通總經理鄭鎧尹宣布電子支付iPASS MONEY聯手萊爾富便利商店推多項合作，包括現金儲值、iPASS MONEY進駐萊爾富Hi-Life VIP App首頁。 一卡通／提供
一卡通總經理鄭鎧尹宣布電子支付iPASS MONEY聯手萊爾富便利商店推多項合作，包括現金儲值、iPASS MONEY進駐萊爾富Hi-Life VIP App首頁。 一卡通／提供

一卡通旗下電子支付iPASS MONEY 30日宣布與萊爾富便利商店合作，可在萊爾富進行iPASS MONEY App現金儲值，也登上萊爾富App可用以支付。一卡通總經理鄭鎧尹指出，今年三箭包括擴展生態系、提升App服務、幫助政府政策推動，也要強化用戶使用次數與單價，本月累積回饋用戶費用已達1.5億元，預計本季累積將達2.5億元，都用來回饋用戶，期盼提升用戶使用率。

一卡通iPASS MONEY去年底與LINE Pay各自獨立營運後，積極衝刺自有App用戶數，目前App下載量400多萬、每月活躍用戶數逾200萬。鄭鎧尹坦言「還有很多需要衝刺的空間」，目前光是推動活躍用戶數使用頻率與金額，就可以有很多成長機會。

iPASS MONEY近期大打促銷，包括用App綁定指定銀行信用卡消費回饋10%無上限、以及現金儲值可獲得消費回饋券等優惠。鄭鎧尹指出，1月的代收付金額是谷底，最近兩個月已回升，促銷確實有幫助，拉高用戶數與使用率，下個月App也將大幅改版，加強新功能。

在擴大生態系方面，iPASS MONEY最近連續上架在兩大便利商店的App服務項目，加上發行聯名卡。鄭鎧尹指出，過去消費場域主要圍繞LINE Pay為中心，因此獨立後要積極將商家好好建立起來，目前小型店家回歸得差不多，加上 TWQR，已經可以在54萬據點使用，但大型商家還在努力，最近也簽下momo購物、摩斯漢堡等連鎖或大型電商，還在繼續衝刺百貨公司等大型購物據點。雖然在消費領域方面還有很多努力空間，但對於達成目標「我信心非常非常非常之高」，要讓用戶與業界看到iPASS MONEY努力的態度。

總經理 萊爾富 信用卡

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