央行議事錄揭分歧 放寬第2戶房貸中研院士李怡庭投反對票

中央銀行今日公布3月理監事會議事錄，在維持利率不變的同時，針對房市選擇性信用管制是否調整，理事會內部意見分歧。多數理事同意將自然人第2戶購屋貸款成數上限由5成放寬至6成，但也有理事持不同意見，其中，中央研究院院士、台大經濟系教授李怡庭更投下反對票。

李怡庭現為中研院院士，同時是台大經濟系特聘教授，專長涵蓋貨幣理論、銀行與金融市場及總體經濟分析，長期關注金融穩定與資產價格議題。其在此次會議中明確表達不同立場，也使本次決議更具指標性。

從會議討論內容來看，支持放寬的一方認為，當前房市交易量明顯降溫，在此情況下適度提高第2戶貸款成數，有助於回應部分自住與換屋需求。且第2戶房貸占整體房貸比重不高，即使調整一成，對整體房價影響有限。央行亦強調，此次僅針對貸款成數上限進行微調，其餘信用管制措施並未鬆動，政策立場仍偏審慎。

不過，反對與保留意見則集中在「預期心理」風險。議事錄顯示，有理事指出，當市場對房價上漲的預期尚未完全消散之際，若此時放寬管制，可能再度強化房價上行預期，進而推升購屋需求，削弱過去七波信用管制的政策效果。

據悉，李怡庭更指出，當民眾預期房價上漲時，購屋需求隨之增加，進而推升房價，因此必須壓抑房價上漲預期心理，故而對於在當前房價上漲預期心理稍有抑制之際，放寬信用管制措施持保留態度，而無法同意；她並表示，應將此時放寬管制措施，對預期心理可能造成的影響，納入考量。

此外，也有理事提出配套建議，認為若放寬第2戶貸款成數，應同步強化其他措施，例如加強對名下已有房產者的貸款規範，或持續透過專案金檢與數據監控，避免銀行不動產授信過度集中。央行則表示，未來仍將持續關注銀行不動產貸款集中度，並滾動檢視相關風險。

在總體經濟方面，理事會對利率政策看法相對一致，全體同意維持重貼現率2%、擔保放款融通利率2.375%及短期融通利率4.25%不變。不過，多位理事提醒，通膨風險仍不可掉以輕心。近期中東局勢推升國際油價，可能透過能源價格傳導至國內，進一步帶動通膨預期升溫。

有理事指出，依國際機構就國際油價上漲對通膨的傳導機制研究，油價對一國物價的影響可分二階段，第一階段為該國能源價格上升時，央行無需做任何反應，主要考量貨幣政策對此種成本推動通膨的效果有限；第二階段須觀察民眾通膨預期，若有鬆動，央行須預為因應。而目前在政府能源價格平穩機制下，我國應該還未進入第二階段。