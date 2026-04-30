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AI熱！物流倉儲需求飆升 土銀主辦榮江37億倉儲物流中心聯貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著國際供應鏈重組帶動台商回流，以及AI產業對物流倉儲需求激增，台灣市場呈現供不應求之勢，土地銀行統籌主辦「榮江新台幣37.34億元聯貸案」完成募集，超額認貸比率達178%，並於30日完成簽訂聯合授信合約，力挺榮江集團於桃園市沙崙產業園區興建倉儲物流中心，布局物流倉儲市場。

土地銀行指出，本次「榮江新台幣37.34億元聯貸案」資金用途為興建倉儲物流中心，主要支應榮江集團在桃園市沙崙產業園區的投資計畫，該案由土地銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，邀集兆豐銀行、國泰世華銀行、合作金庫、臺灣銀行、農業金庫及臺灣企銀等行庫共同參與，充分展現銀行團對榮江集團投資布局與成長潛力的高度認同與肯定。

榮江集團旗下所經營宜蘭新月廣場、蘭城晶英酒店及新月影城為宜蘭地區目前唯一含括百貨、精品、美食廣場、量販店、酒店及影城之綜合購物中心，不但是宜蘭縣民娛樂購物首選，亦是國人到訪宜蘭之指標性景點，其旗下蘭城晶英酒店為國內票選第一名之親子飯店，紅樓中餐廳櫻桃鴨料理更極具盛名，近幾年平均住房率居高不下，為國內少數兼具特色主題與餐飲口碑之知名五星級飯店。本次榮江集團看好台灣物流倉儲市場需求火熱，委請潘冀聯合建築師事務所和戴德梁行等專業團隊規劃，並由旭源營造工程承攬興建，該興建之倉儲物流中心規劃多碼頭作業空間，並提供可分割或整合之租賃空間，具備高度彈性之倉儲與分撿功能，係市場罕見之優質倉儲設施。

土地銀行表示，身為百分之百國營銀行，協助產業深耕台灣，除鞏固不動產金融領導地位外，亦發揮政策性銀行功能，積極辦理政策專案貸款包含「外銷貸款優惠保證」、「中小微企業多元發展專案貸款」、「綠色轉型．永續前行」等行銷方案，協助企業出口及中小企業穩健發展。

臺灣企銀 臺灣銀行 物流

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