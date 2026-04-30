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首屆臺北全球財富峰會登場 玉山銀行解析永續投資新趨勢

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

《亞洲私人銀行家》於28日舉辦首屆「臺北全球財富峰會」，匯集逾300位來自亞洲各國的私人銀行、資產管理機構、家族辦公室及專業投資人參與。峰會聚焦臺灣結合科技、資金與人才的優勢，深入探討亞洲資產管理中心政策下的發展契機與挑戰，並強調高資產客群投資與跨世代財富管理需求，展現臺灣邁向亞洲金融樞紐的潛力與決心。

玉山銀行長期深耕ESG及高端財富管理領域，屢獲國內外獎項肯定，也是首批獲金管會核准開辦「亞洲資產管理中心」業務的銀行。本次峰會受邀擔任開幕座談主講機構，以「臺灣私人銀行的永續轉型：從ESG到財富管理競爭力」為題，由玉山金控（2884）永續長張綸宇、KPMG董事總經理黃正忠、玉山投信總經理梅以德及富達國際永續投資副總監張庭瑋等各領域專家，從金融、產業、投資及國際治理等多元面向，深入剖析氣候轉型與ESG趨勢對市場的影響，並提供實務化的資產配置與投資策略，協助高資產客群掌握永續投資新機遇。張綸宇表示，亞太區高資產客群有巨大的成長潛力，許多臺灣高資產顧客認為能發揮社會及環境影響力，已成為轉型投資的最大考量因素。

根據KPMG《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》指出，在全球市場波動、地緣政治風險及稅務環境變化下，高資產族群正由傳統報酬導向，轉向強調風險管理、跨境配置與整合投資、稅務及法律的策略模式。同時，永續投資議題已躍升為資產配置核心，並與家業傳承緊密連結，帶動主動傳承、跨代賦權與家族治理的趨勢。

玉山長期致力於推動永續金融與高端財富管理，秉持專業與創新，提供完整的資產管理、財富規劃與家族辦公室服務，協助顧客建立穩健且具永續性的財富傳承方案。

玉山金控 金管會 銀行

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