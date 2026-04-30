第五屆「國泰步步攻億走」5月1日開走 挑戰1,200億步捐千萬守護大自然

國泰人壽年度盛事「國泰步步攻億走」邁入第5屆，活動將於5月1日至6月30日登場。「國泰步步攻億走」以「千億步，捐千萬」為長期永續承諾，號召全民共同挑戰1,200億步，成功達標後國泰人壽將投入新台幣1,000萬元，支持花蓮山林修復與海洋保育兩大永續公益計畫，呼應國泰人壽「讓健康有力於你」的理念，不僅揪全民一起走出健康之餘，更讓每一步都化為守護環境的力量。

「國泰步步攻億走」自2022年啟動，以「走路做公益」串聯健康行動並促進與社會參與。2025年步數首度突破千億，吸引近百萬人與企業員工踴躍參與；活動至今累計總步數突破2,727億步、投入近2,800萬元支持全台7項公益計畫，為全台規模最大、結合數位、健康與公益的行動平台。今年活動以民眾熟悉的紅綠燈「小綠人」為主題，邀請民眾一起走出門、累積每一步，從生活累積健康，轉化為對社會的正向影響。

今年「國泰步步攻億走」聚焦兩大永續行動，從山林到海洋全面展開。在山林修復方面，2025年花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流洪災，國泰志工化身鏟子超人第一時間投入救災，後續也持續關注災後花蓮重建。「光復復甦」計畫由國泰人壽攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，透過部落居民採集原生種子，並以無人機播撒種子至人力難以到達的區域，加速山坡崩塌地植生復育；同時運用國產木材修復當地大馬天主堂座椅，重建部落重要文化與生活空間，逐步恢復山林與社區生命力。

在海洋保育方面，國泰人壽與海洋大學聯手啟動「解鎖淺藍」計畫，透過低干擾的eDNA（環境DNA）技術，進行全台沿海地區的生物多樣性調查，串聯37處沿海據點累積關鍵生態數據，繪製台灣沿海生物多樣性地圖，強化海洋保育與數據治理基礎。

民眾只需下載國泰人壽App並加入「FitBack健康吧」，完成健康數據綁定並上傳步數，即可參與活動任務，若揪團2至5人組隊參加任務，團隊步數達到120萬每人還可抽國泰小樹點（生活）1,000點。國泰人壽邀請全民以行動累積影響力，一起走出健康，一起成為改變環境的力量。

國泰人壽與國立臺灣海洋大學聯手啟動「解鎖淺藍」計畫，透過低干擾的eDNA（環境DNA）技術，進行全台沿海地區的生物多樣性調查，串聯37處沿海據點，累積關鍵生態數據。圖／國泰人壽提供