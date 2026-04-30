外資持續買匯走入 新台幣午盤重貶1.31角

AI熱潮降溫美，美股反彈動能轉弱，但美元因Fed主席鮑爾表示通膨仍偏高，政策需維持審慎，重申聯準會獨立性，並確認將續任理事。在通膨壓力未解及政策立場偏鷹影響下，帶動美元續揚。午盤新台幣匯價以31.688元暫收，重貶1.31角，成交量9.13億美元。

匯銀指出，今早台股續漲，但外資在匯市仍然呈現「買匯走人」，季節性的「五月賣股，Sell in May」效應仍然存在不確定性。

FXTM富拓首席中文市場分析師 盧曉暘指出，美股剛經歷一輪由地緣政治衝擊後展開的快速反彈，加上市場對 AI 發展的樂觀預期，費城半導體指數在短短一個月內一度大幅上漲接近四成。在估值已推升至相對高位的情況下，任何對成長敘事的質疑，都可能觸發獲利回吐。

目前美股回調並非恐慌性拋售，而是市場風險偏好由全面追高轉向選擇性防守的訊號。大型科技股與那斯達克 100 指數，可能正處於由估值擴張轉向回歸基本面的轉折點。