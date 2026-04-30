元大證全民投資慶新登場 抽總價值90萬豪禮搶攻台美股行情

全球股市在震盪中延續多頭格局，AI與半導體題材持續吸引資金，台美股輪動加快，投資人布局策略轉趨靈活，從短線交易到長期定期定額配置並行。

為協助投資人把握這波科技增長紅利，元大證券宣布推出「台美股 全民投資慶」，自2026年4月1日至6月30日，祭出總價逾新臺幣90萬元豪禮，包含即將啟航的星宇航空台北–布拉格直飛豪華經濟艙來回機票、全台五星飯店住宿券，以及任天堂2主機搭配Pokemon Pokopia等人氣獎項。活動期間每天交易台美股任一筆(含定期定額)即可累積抽獎次數，交易標的包含「台股個股」、「台股ETF」、「美股個股」、「美股ETF」，滿足多元資產配置需求。三大活動主軸分別為：一、每日交易累積抽獎次數；二、新戶交易享手續費回饋；三、定期定額新戶加碼回饋。活動優惠詳情請見：https://yuantasec.pse.is/8krnpk

此外，元大證券投資先生APP同步提供「存股獎勵」專區，整合活動期間交易筆數、抽獎進度與回饋狀態，並提供台股ETF報酬表現、定期定額報酬試算功能，協助投資人於震盪行情中掌握投資節奏。