奧丁丁去年虧損3,186萬美元 續推支付系統

區塊鏈科技公司奧丁丁集團今（30）日公布截至2025年全年度財務結果。2025年全年總營收達786 萬美元，較2024年757萬美元略增。全年淨損為3,186萬美元，較2024年之1,027萬美元增加。主要反映股份激勵計畫授予之RSUs及RSAs所認列之非現金股權激勵費用，以及非經常性之上市相關專業服務費用。

管理層強調，本期間為轉型年度，策略性優先完成核心支付基礎建設之建置，而非追求短期營收加速。

在營收比重上，來自支付服務之營收達442萬美元，年增近10%，受惠於核心市場之總支付交易額上升及客戶基礎擴大。支付服務於 2025 年占總營收比重為56.2%，較2024年53.2%略增，反映本公司支付營運於轉型期間仍具韌性。來自旅宿服務之營收為294萬美元，較 2024 年274萬美元成長，受惠於OwlNest訂閱營收成長26.6%，OwlNest 訂閱用戶數至逾 2,800 名，OwlNest 年度經常性收入（Annual Recurring Revenue, ARR）年增 11.6% 至逾 100 萬美元。電商平台營收則自前年同期的80萬美元下降至50萬美元。

2025年全年毛利20萬美元，較2024年101萬美元下降。毛利率則自2024年之13.3%降至2025年2.6%，主要反映認列於營業成本項下之非現金股權激勵費用之影響。2025年全年營業費用總計3,241萬美元，較2024年992萬美元顯著增加。主要是依股份激勵計畫授予之限制性股票單位（RSUs）及限制性股票獎勵（RSAs）所認列之非現金股權激勵費用，以及10月於那斯達克上市過程中所產生之較高法律、專業服務及上市相關費用。

2025年期間，奧丁丁將美國監管版圖擴展至39州資金傳輸執照，完成包括Circle Payments Network在內之關鍵結算通道整合，使旗下合規全球穩定幣跨境支付結算平台OwlPay核心基礎建設已建置完成，並進入足以支援2026年企業級客戶導入與規模化變現之營運狀態。

完成OwlPay全球結算基礎建設核心建置後，可涵蓋企業級穩定幣入金／出金（on-ramp / off-ramp）、錢包架構、跨境結算及法幣撥款（fiat payout）等能力，支援企業在穩定幣與法幣間之跨境資金移轉。其中，完成關鍵結算與撥款通道整合，包括Circle Payments Network 之穩定幣結算網絡，以及透過OwlPay Cash App匯款服務串接之Visa Direct跨境匯款網絡，擴展OwlPay於穩定幣與全球撥款網絡之互通性。

奧丁丁目前持有美國40州執照，維持歐盟之虛擬資產服務提供者（VASP）登記，以及日本之電子支付等代行業（Bank API）執照。正申請包括歐盟MiCAR架構下之EMI執照與CASP登記，以及日本之資金移動業執照與穩定幣執照；於香港、新加坡及部分拉丁美洲市場之執照準備工作亦正積極推進。

奧丁丁去年宣布實施買回股票措施，2026年4月3 日與Lind Global Asset Management XV LLC簽訂證券認購協議，取得總募集金額1,000萬美元。到去年底以平均每股約6.59美元之價格，回購約15,855股A類普通股，總金額約為10萬美元；該計畫尚有約990萬美元額度可供運用。