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美元指數向99靠攏 新台幣早盤貶破31.6
聯準會將基準利率維持在3.50%-3.75%不變，符合市場預期。美元指數向99靠攏，新台幣匯價今早以31.59開貶，貶值3.3分，開盤後15分鐘就貶破31.6元。匯銀人士指出，依季節性特徵，5月美元通常具備支撐力。
FOMC以8比4的投票結果通過該決議，通過基準利率維持不變。Miran投下反對票，支持降息一碼；Hammack、Kashkari和Logan亦投下反對票，反對在聲明中加入未來寬鬆傾向的內容。鮑爾表示，司法部調查徹底結束前，不會離開聯準會。5月15日後將繼續留任理事，將在適當的時候離開聯準會。將以低調姿態擔任理事。
此外，川普提名的華許順利通過美國參議院銀行委員會審議，該委員會以13票贊成、11票反對的結果，同意將提名華許送交參議院全院進行最終投票，表決預計在未來數日內舉行。
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