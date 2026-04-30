美元指數向99靠攏 新台幣早盤貶破31.6

聯準會將基準利率維持在3.50%-3.75%不變，符合市場預期。美元指數向99靠攏，新台幣匯價今早以31.59開貶，貶值3.3分，開盤後15分鐘就貶破31.6元。匯銀人士指出，依季節性特徵，5月美元通

2026-04-30 10:42