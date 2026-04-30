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櫃買中心啟動招募計畫 瞄準九類跨領域人才

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）今（2026）年擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理及等九類專業領域人才，後3類資訊專才，應屆畢業的社會新鮮人亦可報考。

櫃買中心成立31年來，依企業不同發展階段打造多層次的市場架構，旨在成為陪伴企業共同成長的策略夥伴，至今已成功協助超過2,600家公司進入資本市場，被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。

櫃買中心將持續因應國內外環境變化，穩健推動市場創新與制度精進，全力支持金管會所推動的「亞洲創新籌資平臺」，深化多層次資本市場功能，優化股債雙市發展，賡續推動並完善各項市場機制，讓櫃買市場發揮特色產業的群聚效果，全面提升資本市場的國際競爭力，助力台灣邁向亞洲資產管理中心。

櫃買中心積極打造幸福職場，提供卓越的職涯發展機會及具有競爭力的薪酬待遇，更注重員工的身心健康。員工除享有勞、健保外，更提供優於法令規定的退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼、獎金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼、子女教育補助及員工協助方案（EAPs）等完善之福利措施，以及多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡。

櫃買中心這次預計招募會計、財金、企劃、法務、建築、資安、資訊等專業領域人才，廣邀具備創新思維與行動力的菁英加入櫃買團隊，為資本市場注入新動能。

這次招募報名時間自即日起至5月18日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20260530）。

金管會 職涯發展 世界銀行

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