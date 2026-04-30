富邦人壽分紅保單首季FYP破250億 成效斐然

面對全球經濟環境變化快速、金融市場波動加劇，富邦人壽2025年稅後純益626.5億元，獲利表現穩居業界之首。穩健經營與長期投資實力亦展現在分紅保單帳戶經營績效上，富邦人壽分紅商品2026年紅利分配，最高達115%最可能紅利金額水準，整體分紅保單已連續十四年紅利實現率皆達100%(含)以上水準，在波動環境中持續為客戶打造穩健的資產核心，協助兼顧壽險保障、退休規劃與資產傳承需求。

富邦人壽財務精算處執行副總董采苓表示，分紅保單紅利來源包含死差、費差及利差，其中尤以投資利差表現為關鍵。富邦人壽長期秉持審慎嚴謹的資產配置策略，搭配專業投資團隊操作，在有效控制風險的前提下提升整體投資效益，並透過每年一次的紅利宣告機制，讓保戶無須頻繁關注市場短期波動，也能參與保險公司長期穩健經營所累積的分紅保單成果。

富邦人壽進一步指出，分紅保單每年的紅利實現率，除反映各項營運績效外，也須兼顧長期營運平穩性原則，確保未來紅利水準具備延續性。2025年歷經川普關稅風暴、地緣政治與戰爭等不確定性因素，所幸全球股市經歷震盪後快速反彈，受益於投資績效得宜，分紅保單帳戶表現穩健，使富邦人壽連續十四年旗下分紅保單的紅利實現率皆達100%(含)最可能紅利金額以上，部分分紅保單年度紅利更達115%最可能紅利金額，充分展現公司穩健的財務操作能力與高度抗風險韌性。

富邦人壽成功打造分紅保單成為新一代的國民保單，目前市面上銷售中的分紅保單商品超過30檔，涵蓋保障型(資產傳承型)以及儲蓄型(退休金流型)，並提供以新台幣及美元計價之分紅保單，繳費年期則包括短、中、長多種年期，協助客戶依不同人生階段，彈性規劃資產累積、財富傳承或退休金流。

今年截至3月底，富邦人壽分紅保單較去年同期成長近三成，2026年1~3月累計銷售FYP超過250億元，為業界之冠。富邦人壽表示，分紅保單讓保戶享有基本壽險保障之餘，還有機會能分享保險公司經營分紅保單的成果，是長期規劃的好選擇。以今年熱銷的「富邦人壽智富紅運外幣分紅終身壽險」，屬高保障型的美元分紅保單，結合保障終身、分紅與資產傳承三大特色，適合高齡長者規劃資產傳承，也能滿足中壯年家庭經濟支柱對壽險保障的需求。

此外，隨著台灣正式邁入超高齡社會，退休準備成為全民關注焦點。富邦人壽指出，具備生存保險金給付的分紅保單，可協助創造退休後穩定現金流，已成為民眾退休規劃的重要工具之一。以「富邦人壽美富優退外幣分紅終身保險」為例，專為退休需求量身打造，是目前市場上少有結合增額、具生存保險金給付功能的分紅保單，提供55歲、60歲及65歲三種生存保險金開始給付年齡，讓客戶依據自身退休時程與資金需求，自由選擇最適合領取時間點，彈性規劃第二人生。

富邦人壽提醒，保單紅利並非保證給付，購買前仍應評估是否符合自身需求，並詳閱相關保單條款。