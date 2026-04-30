玉山金大股東 三檔ETF進榜

玉山金（2884）將於6月12日召開股東會，一年來大股東名單變化包括元大高股息（0056）、元大台灣高股息低波動（00713）、元大台灣50（0050）等三大ETF一舉進榜，分居第四、五、六大股東。另兩大主權基金持股在伯仲之間，新加坡政府基金以1.17%居第11大，排第十大的挪威主權基金亦呈加碼態勢。

玉山金最新1%以上大股東名單顯示，截至去年底，前三大股東依序為玉山銀行員工持股信託、榮淵投資、摩根士丹利國際公司投資專戶，相較上年名次相同，且除年興紡織創辦人陳榮秋家族的榮淵投資持股不變外，玉山員工持股信託及摩根士丹利均加碼，摩根士丹利更大買逾12萬張增加0.74個百分點，持股突破50萬張。

一年來最顯著的變化是第四至第六大股東，分別為元大台灣高股息ETF、元大台灣高股息低波動ETF、元大台灣卓越50ETF三大ETF一舉進榜，玉山金長年來外資持股在金控中居冠，過去連最大市值型ETF0050都不在前十大股東名單，如今連同0056及00713兩大高股息ETF一舉入列，顯示內資規模崛起之外，亦凸顯玉山近年一改股利政策以現金為主，獲得高股息ETF青睞。

其後，先進總合國際股票指數基金退至第七，新制勞工退休基金由第四退至第八位，梵加德新興市場股票指數基金退至第九，挪威中央銀行投資專戶由第七退至第十，惟前述三大外資均加碼持股。此外，新加坡政府主權基金持股比重1.17%排第11大，持股18.91萬張僅略微少於挪威央行數百張，兩大主權基金不相上下。

最後，信康投資及舊制勞工退休基金皆以1%持股分列第12、13大股東。