國銀放款六核心產業 大增

金管會公布，2026年3月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆6,917億元，月增1,429億元，連兩個月都衝出千億量能，累計前三月大增4,048億元，單月和首季均寫同期新高，主因是AI需求帶動產業供應鏈，成為這波放款成長的核心引擎。

受首季放款動能帶動，目前六大核心產業放款第四期累計新增放款已達7,942億元，目標達成率達209%，提前超越原訂3,800億元目標。

金管會自2022年起推動六大核心戰略產業放款方案，逐年訂定新增放款目標，從首期2,500億元逐步提高至第四期的3,800億元。銀行近年在政策引導下，持續擴大對戰略產業的資金供給。

若觀察各產業動能，3月六大產業中，以「民生及戰備」月大增1061億元最多也是唯一一個產業月增額破千億元者。