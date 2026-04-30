聽新聞
0:00 / 0:00
國銀放款六核心產業 大增
金管會公布，2026年3月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆6,917億元，月增1,429億元，連兩個月都衝出千億量能，累計前三月大增4,048億元，單月和首季均寫同期新高，主因是AI需求帶動產業供應鏈，成為這波放款成長的核心引擎。
受首季放款動能帶動，目前六大核心產業放款第四期累計新增放款已達7,942億元，目標達成率達209%，提前超越原訂3,800億元目標。
金管會自2022年起推動六大核心戰略產業放款方案，逐年訂定新增放款目標，從首期2,500億元逐步提高至第四期的3,800億元。銀行近年在政策引導下，持續擴大對戰略產業的資金供給。
若觀察各產業動能，3月六大產業中，以「民生及戰備」月大增1061億元最多也是唯一一個產業月增額破千億元者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。