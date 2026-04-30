聽新聞
0:00 / 0:00

元大壽化身AI銀髮導航員

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
「銀髮導航員：城市數位自主賦能計畫」活動當天，元大人壽志工引導長者在餐廳裡練習運用3C工具自助點餐。元大人壽／提供
「銀髮導航員：城市數位自主賦能計畫」活動當天，元大人壽志工引導長者在餐廳裡練習運用3C工具自助點餐。元大人壽／提供

為協助減少長輩因數位落差產生的社會隔離感，元大人壽秉持企業社會責任，16日攜手甘霖基金會舉辦「銀髮導航員：城市數位自主賦能計畫」，透過沉浸式的互動，由志工夥伴教導長輩使用日常生活中的數位設施與服務，帶領長輩克服心理障礙，重建數位時代的自主生活能力。

隨著台灣正式邁入超高齡社會，「數位化」已滲透至生活各個角落，從餐廳的掃碼點餐等日趨普及的自助服務，卻也意外成為高齡長者的「隱形高牆」。

「銀髮導航員：城市數位自主賦能計畫」以簡單化、生活化、多鼓勵為核心原則，跳脫傳統教室的空間限制，帶領長輩以「闖關任務」方式，學習如何運用智慧型手機拍照及使用3C點餐系統。活動中，長輩在志工的教學下練習戶外拍照、學習使用數位編輯工具為照片進行上字與後製加邊框，並將自己最滿意的創作分享到LINE群組；同時，長輩們在餐廳運用3C工具挑戰自助點餐，隨行志工僅給予口頭提示，將操作權完全交還給長輩。

在同行者皆為同齡的友善環境下，即使錯了也不會被笑，讓長輩們放下「怕出錯」的擔心，在充滿「安全感」的氛圍下操作每個步驟，完成點餐，體驗科技帶來的便利與自由。

一位參與活動現年90歲的高齡長輩，在看到自己拍的相片上傳至相簿，並完成掃描QR Code點餐任務後，以自信的笑容開心地表示：「活到老、學到老，感謝有這個活動，讓我們老人家也能跟上時代，以後可以開心出門和朋友分享生活，我下次還要再來。」

主動報名此次活動、陪伴長者的元大人壽企業志工，也從協助的過程中，深刻體會長輩使用數位工具的困境，學習同理心、耐心傾聽、引導與解決問題的能力，協助長輩們跨越數位落差。

元大人壽順應高齡化與少子化趨勢，除了持續開發符合退休生活、醫療與照護需求的保險商品，滿足客戶需求外，更積極結合公益團體與企業志工的力量，舉辦各式活動，走入社區關懷更多長者。

元大人壽

延伸閱讀

桃市府替代役男扮金孫 青銀共伴成就人情味風景

雙溪區外柑里打造暖心服務日 義剪與共餐傳遞社區溫度

金山區三和國小附幼學生唱跳按摩 獨居長輩笑開懷

遠傳助攻高雄「班班大螢幕」達標 打造5,000間智慧教室

相關新聞

獨／券商貸款資金荒 金管會評估有條件放寬貸款淨值倍數至5或6倍

據知情人士指出，券商不限用途貸款資金荒，金管會內部已在研議解決方案，其中對於券商最矚目的貸放金額占淨值倍數，可望在搭配券商願意承諾限期辦理現金增資、達到BIS一定的水準之下，把倍數從現行的4倍，放寬到

玉山金大股東 三檔ETF進榜

玉山金將於6月12日召開股東會，一年來大股東名單變化包括元大高股息（0056）、元大台灣高股息低波動（00713）、元大台灣50（0050）等三大ETF一舉進榜，分居第四、五、六大股東。另兩大主權基金

元大壽化身AI銀髮導航員

為協助減少長輩因數位落差產生的社會隔離感，元大人壽秉持企業社會責任，16日攜手甘霖基金會舉辦「銀髮導航員：城市數位自主賦能計畫」，透過沉浸式的互動，由志工夥伴教導長輩使用日常生活中的數位設施與服務，帶

國銀放款六核心產業 大增

金管會公布，2026年3月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆6,917億元，月增1,429億元，連兩個月都衝出千億量能，累計前三月大增4,048億元，單月和首季均寫同期新高，主因是AI需求帶動產業供應

中小企業經營挑戰大 產學點出租賃融資發揮關鍵角色

受到台美關稅協議（ART）、投資備忘錄（MOU）談判影響，台灣中小企業面臨更多的經營挑戰，台北市租賃公會在4月下旬主辦「台美關稅與投資協議下企金融資新局」座談會，與會的產學人士點出，租賃融資業者能夠以

棄黃金轉科技！金價失守4,600美元 「這價位」成關鍵防守點

美伊戰爭打亂黃金市場節奏，近期國際金價連日下跌，更失守每英兩4,600美元的關卡，銀樓黃金牌價29日來到每錢18,450元，為4月新低價。業者指出，目前黃金波動還在可控範圍，仍看好金價第2季挑戰5,2

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。