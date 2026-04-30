元大壽化身AI銀髮導航員

為協助減少長輩因數位落差產生的社會隔離感，元大人壽秉持企業社會責任，16日攜手甘霖基金會舉辦「銀髮導航員：城市數位自主賦能計畫」，透過沉浸式的互動，由志工夥伴教導長輩使用日常生活中的數位設施與服務，帶領長輩克服心理障礙，重建數位時代的自主生活能力。

隨著台灣正式邁入超高齡社會，「數位化」已滲透至生活各個角落，從餐廳的掃碼點餐等日趨普及的自助服務，卻也意外成為高齡長者的「隱形高牆」。

「銀髮導航員：城市數位自主賦能計畫」以簡單化、生活化、多鼓勵為核心原則，跳脫傳統教室的空間限制，帶領長輩以「闖關任務」方式，學習如何運用智慧型手機拍照及使用3C點餐系統。活動中，長輩在志工的教學下練習戶外拍照、學習使用數位編輯工具為照片進行上字與後製加邊框，並將自己最滿意的創作分享到LINE群組；同時，長輩們在餐廳運用3C工具挑戰自助點餐，隨行志工僅給予口頭提示，將操作權完全交還給長輩。

在同行者皆為同齡的友善環境下，即使錯了也不會被笑，讓長輩們放下「怕出錯」的擔心，在充滿「安全感」的氛圍下操作每個步驟，完成點餐，體驗科技帶來的便利與自由。

一位參與活動現年90歲的高齡長輩，在看到自己拍的相片上傳至相簿，並完成掃描QR Code點餐任務後，以自信的笑容開心地表示：「活到老、學到老，感謝有這個活動，讓我們老人家也能跟上時代，以後可以開心出門和朋友分享生活，我下次還要再來。」

主動報名此次活動、陪伴長者的元大人壽企業志工，也從協助的過程中，深刻體會長輩使用數位工具的困境，學習同理心、耐心傾聽、引導與解決問題的能力，協助長輩們跨越數位落差。

元大人壽順應高齡化與少子化趨勢，除了持續開發符合退休生活、醫療與照護需求的保險商品，滿足客戶需求外，更積極結合公益團體與企業志工的力量，舉辦各式活動，走入社區關懷更多長者。