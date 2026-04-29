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台韓等新興股市今年來領漲 新興市場債券表現也勝過成熟市場債券

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
今年以來，新興股債資產表現搶眼。法人指出，新興市場經歷美伊戰爭衝擊，表現高度韌性。台、韓等新興股市受惠於AI的長期利多趨勢，新興債市則具有轉機題材及高殖利率優勢。債券示意圖／AI生成
今年以來，新興股債資產表現搶眼。法人指出，新興市場經歷美伊戰爭衝擊，表現高度韌性。台、韓等新興股市受惠於AI的長期利多趨勢，新興債市則具有轉機題材及高殖利率優勢。債券示意圖／AI生成

今年以來，新興股債資產表現搶眼。法人指出，新興市場經歷美伊戰爭衝擊，表現高度韌性。台、韓等新興股市受惠於AI的長期利多趨勢，新興債市則具有轉機題材及高殖利率優勢。

在新興股市方面，台股韓股今年以來表現優異，不僅迭創歷史新高，且漲幅在全球主要股市中名列前茅。韓股今年來狂漲58.7%，本月以來大漲31.5%；台股今年以來大漲36.4%，本月以來急漲24.5%。

在基金方面，今年以來，元大新主流基金大漲103%最強，其次是施羅德樂活中小基金漲102%、元大經貿基金漲91%；韓股基金則以利安資金韓國基金漲61%最強，其次是霸菱韓國基金漲60%。

施羅德樂活中小基金經理人柯鴻旼表示，台股成長動能已不再集中於少數權值股，隨著AI相關需求擴散，在AI伺服器、半導體測試與關鍵零組件等領域，具備技術門檻的中小型公司正扮演關鍵角色，展現具延續性的成長潛力，也更貼近當前台股的結構性環境。

最近台股高檔震盪，柯鴻旼表示，市場震盪多半來自資金面調整，而非基本面轉弱。外資在全球配置架構下的進出，確實可能放大短線波動，但內資與ETF的結構性承接力量，使市場下檔相對受限，也讓股市逐步回到以產業趨勢與企業能見度為核心的定價環境。

摩根士丹利（大摩）新興市場債券基金投資團隊共同主管高弗雷（Brad Godfrey）指出，新興市場債強勁表現並非偶然，而是反映新興市場經歷過去極端市場洗禮後，資產價格對基本面的重新定價。新興市場債以更優異的殖利率優勢與總報酬表現，在內部驅動、外部順風環境下，迎來投資甜蜜點。

高弗雷表示，新興市場債內部驅動力來自於基本面脫胎換骨，實施更嚴格財政紀律，並成功控制通貨膨脹。至於外部順風，自2025年川普政府上任以來，聯準會（Fed）獨立性遭質疑、全球關稅政策激進、財政赤字失控等，都削弱以美債為固定資產核心的吸引力。

美伊戰爭 台股 韓股 新興市場 債券

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