中小企業經營挑戰大 產學點出租賃融資發揮關鍵角色

受到台美關稅協議（ART）、投資備忘錄（MOU）談判影響，台灣中小企業面臨更多的經營挑戰，台北市租賃公會在4月下旬主辦「台美關稅與投資協議下企金融資新局」座談會，與會的產學人士點出，租賃融資業者能夠以較銀行更彈性方式提供資金活水，鞏固產業鏈基礎，也避免產業空洞化所引發的失業與社會問題。

這場座談會由台灣韌性社會研究中心與國立台灣大學國家發展研究所協辦，中租控股策略長廖英智擔任主席、台大國發所暨歐盟莫內講座教授葉國俊引言，中華經濟研究院第一所所長劉孟俊、台灣金融研訓院金融穩定中心主任陳鴻達、台北市租賃商業同業公會理事暨中租迪和業務總經理陳瑞興與談交流，吸引台大40位師生入座聽講。

中租控股（5871）策略長廖英智指出，受惠於半導體聚落效應，電力供應等相關產業正蓬勃成長；相較之下，傳統產業面臨許多挑戰；在此關鍵時刻，租賃融資業者能夠以較銀行更彈性的方式提供資金活水，維繫全台171.5萬家中小企業動能，扮演穩固產業鏈基石的角色。

中租迪和業務總經理陳瑞興也指出，當前大型科技企業壟斷資金來源、優秀人才，使中小企業在資源爭奪中處於劣勢，面對風險，大企業能在試錯後快速轉型，但中小企業則容錯率低不易因應。以中租為例，透過供應鏈整合，將技術成熟且穩定的設備導入給客戶，降低數位轉型門檻；同時，中租在國際布局可協助客戶在政策變動中保有彈性，是中小企業最堅實的後盾。

台大國發所暨歐盟莫內講座教授葉國俊表示，根據長期追蹤的問卷調查，匯率與關稅導引台灣產經焦點從中國大陸移往美國，然而，當中下游產業為避險赴美設廠時，常面臨美國銀行不願放貸、台灣本土銀行無力支援的「兩難境地」。此時，租賃業靈活介入便成為關鍵，這不僅是商業支持，更是預防產業空洞化所引發失業與社會問題的重要防線。

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊則分析，台灣過往「大廠領軍、外圍擴散」的同心圓產業模式在美國難以推行，在美國高工資與嚴格勞權環境中不容易複製，應與在地學研單位合作，走創新研發與商業化路徑。在金融層面，政府推動銀行業承做2,500億美元信用擔保之外，租賃業具備「融物」特性能服務與銀行不同的客戶群，給予中小企業支持，讓台商更深度布局海外，從劇烈競爭中突圍。

台灣金融研訓院金融穩定中心主任陳鴻達指出，AI技術加劇了產業結構的失衡，總體需求呈現下降，也讓中小企業經營環境更加惡化。相較於傳統銀行因依賴不動產擔保等授信邏輯，租賃業則能透過「以租代購」提供中小企業彈性支持。他舉例，美國的AI新創公司多透過私募基金及特殊目的公司（SPV）靈活籌資，這種創新金融模式值得借鑑。

台灣金融研訓院副研究員謝順峰也指出，在貿易與關稅戰之中，台灣半導體業者赴美投資設廠，需要土地建廠的不動產融資，有鑑於台灣的銀行受到政府法令管制，具彈性的租賃融資業者更有提供協助的空間。