棄黃金轉科技！金價失守4,600美元 「這價位」成關鍵防守點

美伊戰爭打亂黃金市場節奏，近期國際金價連日下跌，更失守每英兩4,600美元的關卡，銀樓黃金牌價29日來到每錢18,450元，為4月新低價。業者指出，目前黃金波動還在可控範圍，仍看好金價第2季挑戰5,200美元；首席經濟學家則指出，投資人「棄金轉科技」，資金集中於股市，使得黃金短期相對失寵。但若戰事有好的進展，5月不排除金價回升至4,800美元。

近日國際金價走跌，銀樓黃金牌價來到每錢新台幣18,450元，較前一日下跌270元。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信觀察，最近已陸續有民眾前往銀樓購買黃金，但量不大，都是3兩、5兩分批買，推估應是投資股市賺錢後來買黃金。而金價下跌主因就是戰爭造成資金流動，但目前黃金波動還在可控範圍內，通常下跌12%至15%都算是正常區間波動。展望後市，當戰爭和緩，資金重新配置後，仍看好金價第2季挑戰5,200美元。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，由於科技股表現亮眼，吸走大部分的資金，加上美元維持強勢，使得黃金表現相對疲弱，加上接下來「科技七巨頭」陸續公布最新財報，預期會繳出不錯的成績單，科技股將持續成為市場主流，黃金就非投資人首選。

羅瑋表示，原先市場預期若金價4月能重新站上每英兩5,000美元，就有機會繼續上攻，但始終無法突破因此進入修正，目前可先以4,500美元作為觀察，若能夠穩住，加上5月能有較好的談判進展，不排除金價回升至4,800美元。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，短期主要受兩大因素影響。首先，荷莫茲海峽局勢牽動美國聯準會利率政策前景不明，使市場對聯準會降息時間點不確定性高，美元指數從高點下跌，但跌幅不大，仍維持在98至99區間，稍微壓抑金價表現。

其次，最關鍵因素在於全球股市投資熱潮興起，資金出現明顯輪動，美伊戰爭期間，投資人將部分資金從黃金撤出後轉向美元，如今因AI浪潮再進一步流入股市，尤其輝達（NVIDIA）與台積電（2330）等AI概念股市值創高，帶動資金集中於股市，使得黃金短期相對失寵。

不過，林啟超指出，黃金基本面並未出現明顯改變，目前金價回檔屬於資金面影響下的健康盤整。隨著市場熱錢持續流動，資產輪動將在不同市場間切換，當股市熱度降溫，資金仍可能回流黃金。展望後市，若聯準會降息、美元轉弱，將有助於支撐金價，但短期仍需觀察中東地緣政治及能源價格變化，部分國家因進口成本上升，可能出現拋售黃金換取美元的情況，使金價維持區間整理格局。