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王道銀董事會通過上限50億元私募案 擴大營運規模及數位創新

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
王道銀行29日董事會通過以私募方式發行普通股、 特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案。聯合報系資料照
王道銀行29日董事會通過以私募方式發行普通股、 特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案。聯合報系資料照

為了擴大營運規模及數位創新，並尋求國內外策略聯盟機會，王道銀（2897）29日公告，董事會通過以私募方式發行普通股、 特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案，以總金額新台幣50億元為私募額度上限。

王道銀行表示，本次私募資金將用於擴大營運規模及數位創新，並尋求國內外策略聯盟機會，預計將強化本行競爭力，提高獲利及資本適足率，對股東權益將有正面助益。

針對私募額度將以私募普通股、特別股或可轉換金融債券得轉換股數之組合總股數，在不超過普通股5億股，且總金額不超過新台幣50億元或等值外幣，至於實際定價日、實際私募價格、轉換或認購價格將提請股東會授權董事會決定，因此今年王道銀行股東常會也新增這項討論議案。

王道銀行也說明，不採用公開募集的理由主要考量籌集資本的時效性、發行成本及引進策略性投資人的實際需求，且私募受限於三年內不得自由轉讓的規定，可確保本行與策略性投資夥伴間的長期合作關係，因此不採公開募集方式辦理。

債券 新台幣 王道銀行

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