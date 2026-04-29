國銀連兩月狂灌千億挺六大產業 AI點火放款飆高

金管會公布，2026年3月國銀對六大核心戰略產業放款餘額8兆6,917億元，月增1,429億元，連兩個月都衝出千億量能，累計前三月大增4,048億元，單月和首季均寫同期新高，主因是AI需求帶動產業供應鏈，成為這波放款成長的核心引擎。

受首季放款動能帶動，目前六大核心產業放款第四期累計新增放款已達7,942億元，目標達成率達209%，提前超越原訂3,800億元目標。

金管會自2022年起推動六大核心戰略產業放款方案，逐年訂定新增放款目標，從首期2,500億元逐步提高至第四期的3,800億元。銀行近年在政策引導下，持續擴大對戰略產業的資金供給。

原本第四期規劃於2025年底結束，但因行政院推出「五大信賴產業」政策銜接，銀行反映授信認列與系統調整需要時間。金管會因此將第四期期間延長三個月至2026年3月底，4月起再轉軌至五大信賴產業。

因此第四期六大核心產業放款期間，從2025年1月1日延長至2026年3月31日，新增放款目標仍維持3,800億元。

若觀察各產業動能，3月六大產業中，以「民生及戰備」月大增1,061億元最多，也是唯一一個產業月增額破千億元者。

若合併2025年全年與2026年前三月觀察，新增放款前三大產業依序為「國防及戰略」、「資訊及數位」及「民生及戰備」。三者分別增加4,137億元、4,057億元與3,033億元。

銀行主管說，這三大產業放款量大增，反映AI需求成長帶動相關產業鏈動能，也推升企業營運與設備資金需求。

在政策延續與AI需求支撐下，短期內六大核心產業放款仍可望維持高檔，並順利銜接至下一階段「五大信賴產業」，延續金融資源向關鍵產業傾斜的趨勢。