快訊

一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸到明清晨 氣象署提醒慎防積水、坍方

2026報稅季來了！綜所稅新制重點整理 申報避雷指南全攻略

聽新聞
0:00 / 0:00

一卡通攜手全家便利商店 新增iPASS MONEY現金儲值服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一卡通旗下電子支付iPASS MONEY 29日宣布攜手全台4,400家的全家便利商店，深耕行動支付小額消費場景，新增電支現金儲值服務。為進一步提升用戶支付體驗，iPASS MONEY也進駐到全家便利商店的 FamilyMart App，便利於門市購物時快速點擊開啟「一卡通iPASS MONEY」App進行付款。從儲值、消費、回饋到使用體驗提升，iPASS一卡通與全家便利商店互惠合作，打造超商消費循環經濟，共同強化用戶支持度。

一卡通表示，iPASS MONEY帳戶提供銀行帳戶手動、自動儲值及ATM虛擬帳號等三種儲值方式，但部分工作者薪資為領現、或剛好遇到銀行維護不便從銀行帳戶儲值，或手邊現金想儲值到iPASS MONEY電支帳戶再作消費、繳費或轉帳的資金運用情境，與超商合作新增現金儲值服務。

用戶在全家便利商店使用「一卡通iPASS MONEY」App直接進行操作，依欲儲值金額產生超商儲值條碼，將現金交給店員即可儲值至帳戶中。超商現金儲值單筆最高可儲值2萬元，每月最多限5萬元。

超商 全家便利商店 一卡通

延伸閱讀

不要浪費！信用卡點數可換台積電股票 網曬戰果：已換逾20股

全聯全家強強聯手！全電商串聯全家4400店 攻最後一哩路

日本黃金週出遊注意！西瓜卡「這限制」恐出不了站 地獄級連鎖狀況等著你

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

相關新聞

獨／券商貸款資金荒 金管會評估有條件放寬貸款淨值倍數至5或6倍

據知情人士指出，券商不限用途貸款資金荒，金管會內部已在研議解決方案，其中對於券商最矚目的貸放金額占淨值倍數，可望在搭配券商願意承諾限期辦理現金增資、達到BIS一定的水準之下，把倍數從現行的4倍，放寬到

解析高資產配置 北富銀：市場波動成新常態、資產配置回歸制度與紀律

隨著地緣政治風險升溫、利率環境大幅轉變與產業集中度提高，市場波動已逐漸從短期干擾，轉為投資人必須長期面對的環境。《亞洲私人銀行家（Asian Private Banker）》舉辦「臺北全球財富峰會」，

市場靜待鮑爾談話 外資匯出新台幣承壓

台北外匯市場新台幣兌美元29日收盤報31.557元，較前一交易日小幅貶值3.9分，成交金額達24.235億美元。估外資匯出12億美元。

不畏美伊戰爭衝擊 摩根士丹利新興債團隊：新興債內外助攻迎甜蜜點

儘管全球金融市場歷經美伊戰爭衝擊，新興市場債於全球債市中展現高度韌性，領漲以成熟市場為核心的固定收益資產。國泰投顧總代理的摩根士丹利（大摩）新興市場債券基金的投資團隊共同主管Brad Godfrey指

標普信評報告 肯定央行貨幣政策表現

標準普爾信評公司(S&P)報告指出我國長期主權信用評等為AA+級，展望穩定，並肯定央行貨幣政策表現。

Visa攜手MaiCoin集團簽署MOU 推動數位資產接軌國際支付

全球領先數位支付公司Visa宣布，與台灣數位資產領導品牌MaiCoin集團簽署合作備忘錄（MOU），透過Visa全球基礎設施與MaiCoin集團在地量能，正式展開策略合作。結合Visa的全球支付網路標

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。