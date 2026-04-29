一卡通攜手全家便利商店 新增iPASS MONEY現金儲值服務

一卡通旗下電子支付iPASS MONEY 29日宣布攜手全台4,400家的全家便利商店，深耕行動支付小額消費場景，新增電支現金儲值服務。為進一步提升用戶支付體驗，iPASS MONEY也進駐到全家便利商店的 FamilyMart App，便利於門市購物時快速點擊開啟「一卡通iPASS MONEY」App進行付款。從儲值、消費、回饋到使用體驗提升，iPASS一卡通與全家便利商店互惠合作，打造超商消費循環經濟，共同強化用戶支持度。

一卡通表示，iPASS MONEY帳戶提供銀行帳戶手動、自動儲值及ATM虛擬帳號等三種儲值方式，但部分工作者薪資為領現、或剛好遇到銀行維護不便從銀行帳戶儲值，或手邊現金想儲值到iPASS MONEY電支帳戶再作消費、繳費或轉帳的資金運用情境，與超商合作新增現金儲值服務。

用戶在全家便利商店使用「一卡通iPASS MONEY」App直接進行操作，依欲儲值金額產生超商儲值條碼，將現金交給店員即可儲值至帳戶中。超商現金儲值單筆最高可儲值2萬元，每月最多限5萬元。