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市場靜待鮑爾談話 外資匯出新台幣承壓

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台北外匯市場新台幣兌美元29日收盤報31.557元，較前一交易日小幅貶值3.9分，成交金額達24.235億美元。估外資匯出12億美元。

外資持續站在賣方，29日賣超金額高達481億元，壓抑新台幣走勢再度偏弱，最終收在31.557元，延續近期31.3至31.7元的盤整格局。

匯銀人士分析，台股29日稍有拉回，外資仍維持大幅賣超，導致新台幣匯率承壓。雖然貶幅不大，但反映出外資資金持續流出，短線美元需求增加，使台幣走勢偏向弱勢。市場觀察，外資動向仍是影響匯市的主要因素。

在國際匯市方面，美元指數延續反彈走勢，維持在98.7附近震盪。雖然美國今晚將公布商品貿易帳，但市場普遍認為影響有限，投資人焦點仍集中在聯準會（FOMC）會議結果及主席鮑爾的最新談話。市場預期，若聯準會釋出利率政策方向，將成為美元後續走勢的關鍵。

匯銀人士指出，目前新台幣仍處於區間震盪，短線波動主要受外資進出影響。若美元指數持續走強，加上外資賣壓未減，新台幣恐維持偏弱整理；但若美國利率政策釋出緩和訊號，台幣有機會止貶回穩。整體而言，台幣短期仍將在31.3至31.7元之間震盪，等待國際金融市場新訊號出現。

聯準會 台北 鮑爾

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