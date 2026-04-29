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不畏美伊戰爭衝擊 摩根士丹利新興債團隊：新興債內外助攻迎甜蜜點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
儘管全球金融市場歷經美伊戰爭衝擊，新興市場債於全球債市中展現高度韌性，領漲以成熟市場為核心的固定收益資產。示意圖／AI生成 陳孟甫
儘管全球金融市場歷經美伊戰爭衝擊，新興市場債於全球債市中展現高度韌性，領漲以成熟市場為核心的固定收益資產。示意圖／AI生成 陳孟甫

儘管全球金融市場歷經美伊戰爭衝擊，新興市場債於全球債市中展現高度韌性，領漲以成熟市場為核心的固定收益資產。國泰投顧總代理的摩根士丹利（大摩）新興市場債券基金的投資團隊共同主管Brad Godfrey指出，新興市場債強勁表現並非偶然，而是反映新興市場經歷過去極端市場洗禮後，資產價格對基本面的重新定價，新興市場債以更優異的殖利率優勢與總報酬表現，在內部驅動、外部順風環境下，迎來投資甜蜜點。

摩根⼤通新興市場債券環球多元化指數過去一年期、兩年期、三年期的年化報酬率分別達10.38%、8.99%、9.45%；彭博全球綜合債券指數對應期間的年化報酬率表現僅4.26%、3.65%、2.59%。此外，殖利率角度來看，摩根⼤通新興市場債券環球多元化指數達7.31%，大幅高於彭博全球綜合債券指數的3.78%；然而，投資報酬波動度來看，三年期波動度兩者相當。

Brad Godfrey指出，新興市場債內部驅動力來自於基本面脫胎換骨。2020年至2022年期間，新興市場國家與企業經歷近年來最嚴峻的信用衝擊，然而，這段艱困周期反而促成新興市場債去蕪存菁。根據惠譽信評追蹤，新興市場主權債的信評調升比例自2022年低潮後持續上升，而調降比例則顯著回落，顯示多數新興市場國家在財政紀律上的努力已獲得國際機構認可。

根據摩根士丹利獨家編纂新興市場國家「經濟自由度展望指標」（Economic Freedom Outlook）更是關鍵領先指標，透過多重面向因子追蹤新興市場國家政治環境、經濟環境、風險環境等政策變化，摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊指出，一個國家「經濟自由度展望指標」提升時，往往帶動該新興市場國家主權債利差收斂，進而推升主權債券價格表現，因此若能聚焦投資經濟自由度提升國家，往往有機會帶來更為優異的超額報酬潛力。

除內在基本面改善，全球外部總經劇變，亦為新興市場債創造有利外部順風。Brad Godfrey指出，自2025年川普政府上任以來，其對聯準會獨立性的抨擊、激進的全球關稅政策以及失控的財政赤字（負債占GDP比重已突破100%），均削弱以美債為固定資產核心的吸引力，根據FRED資料，美國經濟政策不確定性指數（U.S. Economic Policy Uncertainty Index）近年來長期維持在高檔，該指標衡量顯示投資人對美國政府在財政、貨幣與監管政策等方向不確定性持續升高；相較之下，許多新興市場國家實施更嚴格財政紀律並成功控制通膨，這種「政策品質」此消彼長，解釋新興市場債券領漲成熟市場核心債券。

全球新興市場債資金流向亦提供更直接佐證，經歷2022至2024年連續三年的大規模資金撤出，累計流出逾1,400億美元後，資金正加速重返新興市場債。Brad Godfrey指出，2025年4月美國宣布全球關稅措施後，全球投資人為分散美國單一市場風險，開始擴大布局美國以外機會，即使2026年初中東地緣衝突局勢升溫，但新興市場債於2026年第1季仍吸引約174億美元資金淨流入。

摩根士丹利新興市場債投資團隊專注於新興市場美元主權債布局，投資團隊關注國家變化，多樣性布局具轉機題材，亦或被市場錯誤定價的新興市場國家。目前許多新興市場債國家受「內部驅動」與「外部順風」推波助瀾下，浮現投資甜蜜點。國泰投顧總代理之摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊致力於全面尋找具轉機題材、國家基本面強勁的新興市場國家主權債布局，投資人可以透過此基金捕捉新興債的「資本利得」與「債息」機會。

新興市場債券迎甜蜜點。資料來源： Morningstar、Bloomberg
新興市場債券迎甜蜜點。資料來源： Morningstar、Bloomberg

彭博 美伊戰爭 基金 大摩 債券 新興市場

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