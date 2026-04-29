AFTEE先享後付結盟藍新金流助攻商家快速收單 逾萬家商家搶先適用

數位支付生態系再擴大！來自日本的金融科技領導品牌AFTEE先享後付，今日宣布結盟台灣第三方支付領導品牌「藍新金流」，看準藍新金流多元的消費場景與支付版圖佈局，透過系統串接讓藍新金流旗下的特約商店輕鬆導入AFTEE先享後付服務。此次結盟期待為藍新金流補足先買後付（BNPL）的服務版圖、降低消費者結帳阻力，更藉AFTEE先享後付10秒完成的快捷支付流程，無論高單價或小額場景皆展現強勁優勢，為藍新金流超過萬間店家打造高效率的收單體驗。

AFTEE先享後付攜手藍新金流祭「極簡結帳流程」帶入無卡族、年輕客群 可望衝高交易完成率。2025年台灣行動支付普及率更已攀升至近9成，除了推動各支付服務加速縝密佈局之外，消費者對於支付工具的選擇更講求速度與便利。AFTEE先享後付 4 月起宣布串接藍新金流，將對既有超過40萬間商店導入BNPL支付選項，提升結帳轉換率、支付速度與彈性；消費者可於藍新付款結帳流程選擇AFTEE先享後付，僅需輸入手機號碼、10秒即完成結帳。首波合作聚焦高頻率消費場景，目標提升交易完成率，且滿足不同族群的支付習慣。

AFTEE先享後付總經理山崎竜彗表示，藍新金流長期深耕台灣支付版圖，擁有極高的市場覆蓋率，超過40萬間商家涵蓋大量生活化、高頻小額消費的服務；而AFTEE先享後付獨家的快速結帳模組與台灣BNPL產業的領導地位，正好協助藍新金流完善數位支付場域的覆蓋率，藉由多元整合服務來降低結帳阻力。

AFTEE先享後付總經理山崎竜彗更指出，結帳流程的繁瑣度是影響轉換率的關鍵，AFTEE先享後付深耕台灣市場8年的獨家風險控管與額度審查技術，在安全可靠的前提下得以提供消費者快速便利的支付體驗，更使商家的收單機會大幅提升。藍新金流作為台灣第三方支付的龍頭之一，此次合作不僅是將AFTEE先享後付的服務延伸至更廣泛的消費場景，更透過金融科技助力合作夥伴、進一步降低消費門檻，共同創造市場價值的重要里程碑。

此次合作也將深化藍新金流多元收款整合服務，並提升商家經營效率與消費者便利性。藍新科技總經理鍾興博表示，隨著全球支付行為演化，無需信用卡的分期付款服務進入高成長期，『AFTEE先享後付』嚴謹的風控技術，能為商戶吸引近200萬名追求靈活調度資金的潛在客群，透過導入多元支付工具，為合作商戶開啟全新的數位商機。