AFTEE先享後付結盟藍新金流 將導入逾40萬商家、加快結帳效率

日本金融科技品牌AFTEE先享後付，29日宣布結盟台灣第三方支付領導品牌「藍新金流」，以其多元的消費場景與支付版圖布局，透過系統串接，藍新金流旗下的特約商店導入AFTEE先享後付服務。為藍新金流補足先買後付（BNPL）的服務版圖、降低消費者結帳阻力，更藉AFTEE先享後付10秒完成的快捷支付流程，為藍新金流超過萬間店家打造高效率的收單體驗。

行動支付近年來蓬勃發展，2025年台灣行動支付普及率已攀升至近九成，推動各支付服務加速布局，消費者對於支付工具的選擇也講求速度與便利。AFTEE先享後付4月起串接藍新金流，對既有超過40萬間商店導入BNPL支付選項，提升結帳轉換率、支付速度與彈性；消費者可於藍新付款結帳流程選擇AFTEE先享後付，僅需輸入手機號碼、10秒即完成結帳。首波合作聚焦高頻率消費場景，目標提升交易完成率，且滿足不同族群的支付習慣。

AFTEE先享後付總經理山崎竜彗表示，藍新金流長期深耕台灣支付版圖，擁有極高的市場覆蓋率，超過40萬間商家涵蓋大量生活化、高頻小額消費的服務；而AFTEE先享後付獨家的快速結帳模組與台灣BNPL產業的領導地位，正好協助藍新金流完善數位支付場域的覆蓋率，藉由多元整合服務來降低結帳阻力。

藍新科技總經理鍾興博表示，看好AFTEE先享後付嚴謹的風控技術，能為商戶吸引近200萬名追求靈活調度資金的潛在客群，透過導入多元支付工具，為合作商戶開啟全新的數位商機。