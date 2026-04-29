快訊

遭季麟連嗆開除黨籍 韓國瑜42字發文：此生所行無愧於國家

不慎噴灑辣椒水...捷運紅線疏散3節車廂旅客 北捷開罰1萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

APMIC參與台灣首個金融大語言模型專案 推動在地化金融AI基礎建設

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

企業自主AI解決方案業者APMIC日前正式加入台灣首個金融大語言模型專案，該專案由金管會指導成立之金融科技產業聯盟主導，攜手產官學夥伴推動在地化金融AI基礎建設。此專案聚焦打造具備金融知識理解、法規遵循與業務推理能力的專屬大語言模型，透過整合多元資料來源，強化模型能力。

APMIC以其企業AI平台與模型蒸餾技術優勢，協助金融機構提升資料應用效率與決策品質，加速產業邁向可控管且可規模化的AI發展。

金融業邁入由數位化走向智慧化的關鍵轉型階段，因應金融場景高度專業、合規要求高與在地語境複雜等特性，APMIC於此次專案中發揮其AI模型落地的整合優勢，基於金管會、金融研訓院、數發部主權AI語料庫等在地化語料，與知識建構、模型微調與蒸餾專屬化模型，強化模型在金融語境與法規理解上的能力，建構完善的金融產業模型。

APMIC創辦人暨執行長吳柏翰表示，金融業對於AI的需求，不僅在於提升效率，更關鍵的是可信任與可控性。通用型模型在金融領域仍存在在地化不足與專業知識落差等挑戰，APMIC致力於透過專屬模型建構與資料治理能力，協助產業打造真正可落地的AI模型。

目前，APMIC所打造的繁體中文AI模型已通過政府AIEC可信任測試，能協助金融機構建立合規且可信任的 AI 應用基礎。金融大語言模型將針對在地金融語境優化，使模型具備初階銀行從業人員四種能力，包含「理解金融知識查詢與證照學習」、「法規判讀與合規控管」、「授信與財務分析」、「投資與市場分析」等，進一步提升應用準確度。此外，透過支援私有部署與在地運行架構，模型可於封閉環境中運作，有效確保機敏資料安全，同時兼具高效能與彈性，回應金融業對資安與風險控管的高度要求。

展望未來，金融大語言模型將不僅止於單一應用工具，而是逐步發展為支撐金融服務創新的關鍵基礎。APMIC 將持續深化在企業AI平台與AI架構上的布局，協助金融、政府與更多產業建構專屬AI能力，推動台灣在全球AI 發展浪潮中建立具競爭力的技術與應用優勢。

金融業 金管會 AI

延伸閱讀

Liminal 攜手台灣大哥大、精誠資訊 搶攻虛擬資產託管商機

AWS 與 OpenAI 宣布擴大合作 三大產品導入 OpenAI 新模型與代理功能

加速國際數位金融布局 MaiCoin 集團攜手 Visa 簽署合約啟動策略合作

微星攜手環球睿視AIspeakin 打造語音AI邊緣運算解決方案

相關新聞

獨／券商貸款資金荒 金管會評估有條件放寬貸款淨值倍數至5或6倍

據知情人士指出，券商不限用途貸款資金荒，金管會內部已在研議解決方案，其中對於券商最矚目的貸放金額占淨值倍數，可望在搭配券商願意承諾限期辦理現金增資、達到BIS一定的水準之下，把倍數從現行的4倍，放寬到

市場靜待鮑爾談話 外資匯出新台幣承壓

台北外匯市場新台幣兌美元29日收盤報31.557元，較前一交易日小幅貶值3.9分，成交金額達24.235億美元。估外資匯出12億美元。

不畏美伊戰爭衝擊 摩根士丹利新興債團隊：新興債內外助攻迎甜蜜點

儘管全球金融市場歷經美伊戰爭衝擊，新興市場債於全球債市中展現高度韌性，領漲以成熟市場為核心的固定收益資產。國泰投顧總代理的摩根士丹利（大摩）新興市場債券基金的投資團隊共同主管Brad Godfrey指

標普信評報告 肯定央行貨幣政策表現

標準普爾信評公司(S&P)報告指出我國長期主權信用評等為AA+級，展望穩定，並肯定央行貨幣政策表現。

Visa攜手MaiCoin集團簽署MOU 推動數位資產接軌國際支付

全球領先數位支付公司Visa宣布，與台灣數位資產領導品牌MaiCoin集團簽署合作備忘錄（MOU），透過Visa全球基礎設施與MaiCoin集團在地量能，正式展開策略合作。結合Visa的全球支付網路標

掌握換匯甜蜜點 凱基銀行推美元、日圓換匯優存年利率8.8%

在美元維持相對強勢、日圓處於近年相對低檔區間格局下，「換匯時點」成為民眾關注的理財焦點。凱基銀行針對民眾需求，推出美元、日圓14天天期的換匯優存方案，年利率8.8%。另外，也延續深受客戶好評的三個月美

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。