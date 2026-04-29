永豐安養信託雙位數成長 即日起再推出「豐富轉信託」

積極響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，永豐銀行持續創新服務，截至2026年第1季，安養信託受益人數較2025年同期成長15%、受益資產規模更大幅成長32%。永豐銀行表示，即日起推出「豐富轉信託」，客戶可將投資累積的基金及海外債憑證等，直接移轉至安養信託等個人專戶，達成兼顧資產配置與退休保障的目標。

永豐銀行表示，豐富轉信託可將個人累積的基金及海外債憑證，直接移轉至個人信託專戶，於約定時點須支付如安養機構或醫療等特定費用時才贖回，相較以往需先贖回投資部位並僅能以現金方式轉入個人信託專戶，豐富轉信託提供兼顧資產配置與信託依約執行的功能，具備高度彈性。即日起臨櫃申請豐富轉信託享免手續費。

除豐富轉信託外，永豐銀行表示，領先業界首創「信託速配」服務，經由「需求確認、方案規劃、線上簽約」三大步驟，即可完成安養信託契約簽署，大幅縮短約66%作業時間，有效提升效率。為鼓勵民眾預先啟動安養信託，即日起至12月31日，凡年滿 55 歲或身心障礙客戶申辦「安養信託」，享簽約費0元限時優惠。