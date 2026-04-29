快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

掌握換匯甜蜜點 凱基銀行推美元、日圓換匯優存年利率8.8%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
把握換匯潮！凱基銀行推換匯優存，年利率最高8.8%。凱基銀行／提供
把握換匯潮！凱基銀行推換匯優存，年利率最高8.8%。凱基銀行／提供

美元維持相對強勢、日圓處於近年相對低檔區間格局下，「換匯時點」成為民眾關注的理財焦點。凱基銀行針對民眾需求，推出美元、日圓14天天期的換匯優存方案，年利率8.8%。另外，也延續深受客戶好評的三個月美元高利定存方案，年利率最高6%，以及新台幣高利活存，存入金額無上限，年利率最高2.2%。

凱基銀行表示，觀察到客戶近期對於短天期、高彈性的資金配置需求明顯增加，希望在保有高度流動性的前提下，把握匯率與利率雙重優勢，提升短期資金運用效率。特別是在外幣走勢具備吸引力時，透過換匯搭配優利存款方案，可望讓資金在等待使用的期間發揮更多效益。

凱基銀行推出多元優利存款方案，其中，美元、日圓14天天期的換匯優存專案，同時換匯加定存，年利率8.8%，最低申辦門檻為美元1,000元或日圓10萬元，透過行動銀行完成，兼顧效率與便利性，特別適合偏好快速布局、短期進出的客戶。

此外，針對看好美元中短期配置價值的民眾，凱基銀行也提供三個月、年利率最高6%的美元高利定存方案，在收益與資金彈性間取得良好平衡；同時，也有美元高利活存方案，年利率最高3.6%。再者，台幣高利活存年利率最高2.2%，客戶可以依照自己的需求進行資金配置，藉由較長天期的優利定存鎖住利率，穩健創造收益同時累積資產。

凱基銀行表示，透過搭配匯率趨勢與短天期、高彈性的存款工具，不僅能保有資金高度可用性，也有助於提升整體理財效率。

凱基銀行 美元 日圓

延伸閱讀

首選台新卡！ 綜所稅最優分12期0利率，同享最高0.5%

2026報稅／報稅季省荷包！「繳稅神卡」登場 銀行加碼優惠一次看

防禦逐步轉向收益結合成長 高息資產投資價值受關注

外資匯出 台幣連二黑

相關新聞

獨／券商貸款資金荒 金管會評估有條件放寬貸款淨值倍數至5或6倍

據知情人士指出，券商不限用途貸款資金荒，金管會內部已在研議解決方案，其中對於券商最矚目的貸放金額占淨值倍數，可望在搭配券商願意承諾限期辦理現金增資、達到BIS一定的水準之下，把倍數從現行的4倍，放寬到

掌握換匯甜蜜點 凱基銀行推美元、日圓換匯優存年利率8.8%

在美元維持相對強勢、日圓處於近年相對低檔區間格局下，「換匯時點」成為民眾關注的理財焦點。凱基銀行針對民眾需求，推出美元、日圓14天天期的換匯優存方案，年利率8.8%。另外，也延續深受客戶好評的三個月美

質感金融躍上國際舞台 國泰世華銀行獲三項國際大獎

國泰世華銀行以獨特的「質感金融」理念，持續在金融創新與設計領域展現亮眼成果。2026年，憑藉「台灣意象香氛組」與「學童識詐計畫」兩大設計專案，榮獲以嚴謹評選制度與高度國際影響力著稱的德國iF設計獎（i

新台幣貶3.9分 收31.557元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.557元，貶3.9分，成交金額16.11億美元

加速國際數位金融布局 MaiCoin 集團攜手 Visa 簽署合約啟動策略合作

台灣數位資產領導品牌MaiCoin集團宣布，與全球領先的數位支付公司Visa簽署合作備忘錄（MOU），透過MaiCoin集團在地量能與 Visa 全球基礎設施，正式展開策略合作。結合 MaiCoin

貝萊德：通膨將延長高利率環境 持續看好美股及新興股市 不看好長債

貝萊德智庫指出，目前市場已開始排除美國聯準會（Fed）今年降息的可能性，並預期歐洲央行（ECB）將升息，而非維持利率不變。較高的殖利率環境將持續存在，且長天期公債已不再是有效抵禦股市下跌的分散工具。在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。