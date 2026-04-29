掌握換匯甜蜜點 凱基銀行推美元、日圓換匯優存年利率8.8%

在美元維持相對強勢、日圓處於近年相對低檔區間格局下，「換匯時點」成為民眾關注的理財焦點。凱基銀行針對民眾需求，推出美元、日圓14天天期的換匯優存方案，年利率8.8%。另外，也延續深受客戶好評的三個月美元高利定存方案，年利率最高6%，以及新台幣高利活存，存入金額無上限，年利率最高2.2%。

凱基銀行表示，觀察到客戶近期對於短天期、高彈性的資金配置需求明顯增加，希望在保有高度流動性的前提下，把握匯率與利率雙重優勢，提升短期資金運用效率。特別是在外幣走勢具備吸引力時，透過換匯搭配優利存款方案，可望讓資金在等待使用的期間發揮更多效益。

凱基銀行推出多元優利存款方案，其中，美元、日圓14天天期的換匯優存專案，同時換匯加定存，年利率8.8%，最低申辦門檻為美元1,000元或日圓10萬元，透過行動銀行完成，兼顧效率與便利性，特別適合偏好快速布局、短期進出的客戶。

此外，針對看好美元中短期配置價值的民眾，凱基銀行也提供三個月、年利率最高6%的美元高利定存方案，在收益與資金彈性間取得良好平衡；同時，也有美元高利活存方案，年利率最高3.6%。再者，台幣高利活存年利率最高2.2%，客戶可以依照自己的需求進行資金配置，藉由較長天期的優利定存鎖住利率，穩健創造收益同時累積資產。

凱基銀行表示，透過搭配匯率趨勢與短天期、高彈性的存款工具，不僅能保有資金高度可用性，也有助於提升整體理財效率。