聽新聞
0:00 / 0:00
掌握換匯甜蜜點 凱基銀行推美元、日圓換匯優存年利率8.8%
在美元維持相對強勢、日圓處於近年相對低檔區間格局下，「換匯時點」成為民眾關注的理財焦點。凱基銀行針對民眾需求，推出美元、日圓14天天期的換匯優存方案，年利率8.8%。另外，也延續深受客戶好評的三個月美元高利定存方案，年利率最高6%，以及新台幣高利活存，存入金額無上限，年利率最高2.2%。
凱基銀行表示，觀察到客戶近期對於短天期、高彈性的資金配置需求明顯增加，希望在保有高度流動性的前提下，把握匯率與利率雙重優勢，提升短期資金運用效率。特別是在外幣走勢具備吸引力時，透過換匯搭配優利存款方案，可望讓資金在等待使用的期間發揮更多效益。
凱基銀行推出多元優利存款方案，其中，美元、日圓14天天期的換匯優存專案，同時換匯加定存，年利率8.8%，最低申辦門檻為美元1,000元或日圓10萬元，透過行動銀行完成，兼顧效率與便利性，特別適合偏好快速布局、短期進出的客戶。
此外，針對看好美元中短期配置價值的民眾，凱基銀行也提供三個月、年利率最高6%的美元高利定存方案，在收益與資金彈性間取得良好平衡；同時，也有美元高利活存方案，年利率最高3.6%。再者，台幣高利活存年利率最高2.2%，客戶可以依照自己的需求進行資金配置，藉由較長天期的優利定存鎖住利率，穩健創造收益同時累積資產。
凱基銀行表示，透過搭配匯率趨勢與短天期、高彈性的存款工具，不僅能保有資金高度可用性，也有助於提升整體理財效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。