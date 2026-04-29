兆豐集團研發2檔台股結構型商品 搶攻高資產理財市場

台股受惠於AI應用快速發展屢創新高，在國內資本市場蓬勃發展之際，兆豐集團響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，並掌握市場對新台幣計價商品需求殷切商機，自行研發並推出兩檔台股結構型商品，透過旗下銀行及證券雙核心通路上架銷售，搶攻高資產理財市場。

台灣財富管理市場銷售的結構型商品，過往多連結美股等海外標的，使得龐大資金流向國外資本市場，面對這波由AI帶動的產業革新，許多台灣上市櫃公司成為全球關注焦點，若能將境外結構型商品多元設計理念結合台股績優標的，勢必能獲得高資產客戶青睞。

因此，兆豐集團掌握市場趨勢，積極整合旗下銀行、證券與投信子公司資源，由金控總經理張傳章擔任召集人，建立包含商品研發、通路銷售、財務工程與程式設計跨領域的研究團隊，以高資產客戶需求為導向，研發自製台股結構型商品。

目前推出兩檔商品分別是兆豐固定配息記憶出場型不保本結構型商品、兆豐倍數槓桿型不保本結構型商品，在今年4月已正式於銀行與證券通路推出，新台幣結構型商品屬於OTC衍生性金融商品（非集中市場交易），可為高資產客戶提供量身打造客製化商品服務。

兆豐集團也進一步補充，固定配息記憶出場型商品的設計理念為強化商品收益率，適合中、長期看好連結標的，且願意用低於目前股價一定比例的價格逢低承接，此類型商品過去多見於境外結構型商品以外幣計價且連結國外標的為主，商品投資期間為一年內，頗受到高資產客戶青睞，因此本次將其研發為新台幣計價、連結台股的商品，以滿足台股商品的投資需求。

其次，倍數槓桿型商品的設計理念則是考量穩定現金流量為高資產客戶資產配置重要一環，透過連結台灣股票市場中高配息的ETF或個股，並依客戶風險承受能力適度增加槓桿倍數以獲得較高孳息，商品投資期間為1～3年。

兆豐集團指出，推出這兩檔商品預計能吸引投資海外商品比重高的高資產客戶，過去因國外標的價格波動大較能設計出多元報酬型態商品，近年台股受惠AI產業革新，許多個股大幅上漲也使股價波動提升，因此增添連結台股商品多樣性，提供不同高收益、穩定現金流的連結台股商品供客戶選擇，將更多資金留在台灣，進一步壯大台灣資本市場。

在商品研發過程中，為提升商品避險回測精確度與運算速度，團隊也持續精進演算方法，導入機器語言、GPU運算等技術大幅提高評價效率，快速回應客戶詢價及避險參數計算即時性，也建立集團衍生性金融商品開發及避險架構，後續以此模式持續推出創新金融商品。此外，子公司間的團隊協力運作，也達成人才培育、厚植產品研發能力雙重目標，這些都是金融業轉型升級所需要的關鍵能力。

兆豐集團表示，本次連結台股結構型商品在地化研發，不僅為高資產客戶提供了高收益、穩定現金流的資產配置新選擇，更具體落實了將資金留在台灣、壯大資本市場並支持國家關鍵產業發展的重要戰略目標，也讓金融業升級轉型願景逐步實現。