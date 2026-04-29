質感金融躍上國際舞台 國泰世華銀行獲三項國際大獎

國泰世華銀行以獨特的「質感金融」理念，持續在金融創新與設計領域展現亮眼成果。2026年，憑藉「台灣意象香氛組」與「學童識詐計畫」兩大設計專案，榮獲以嚴謹評選制度與高度國際影響力著稱的德國iF設計獎（iF Design Award 2026）、亞洲三大設計獎之一的韓國 K Design Award，以及亞洲設計獎（Asia Design Prize）等多項國際獎項肯定，充分展現台灣金融品牌在設計創新上的國際競爭力，亦彰顯國泰世華卓越的品牌設計實力。

國泰世華重視客戶體驗，以兼具實用性與美學價值的設計哲學出發，將簡潔、精準的設計融入金融服務，打造獨特的品牌美學。本次奪下iF 設計獎、韓國 K Design Award-優勝（Winner）及亞洲設計獎-金獎（Gold Winner）的「學童識詐計畫」專案，即是意識到「識詐」必須從校園扎根，與台灣經典零食品牌合作，透過「空白臉譜」外包裝設計，邀請學童繪製心中詐騙犯的模樣，引導孩童自主思考，也能與家長互動分享自己的想法。該計畫已成功觸及全台超過2,600所學校，並深入偏鄉舉辦百場宣導活動，透過將複雜的識詐知識轉化為兒童可理解的視覺語彙，國泰世華不僅實踐金融教育的社會責任，更讓識詐觀念透過孩子成為家庭的防禦前線，形塑可持續發展的防詐文化。

此外，為尊榮客戶打造的「台灣意象香氛組（Formosa Forest Reed Diffuser）」，亦獲韓國K Design Award以及亞洲設計獎- Grand Prize等雙料榮譽大獎。國泰世華以「樹」為設計靈感核心，將台灣獨特的山林經驗轉化為感官媒介，品牌設計團隊以台灣特有種「針葉五木」的台灣扁柏、紅檜、台灣杉、台灣肖楠為基底，調配出四款極具層次的高山森林香氣；瓶身設計上，巧妙將台灣地貌的等高線轉化為流線線條，並在瓶身註每個樹種標原生地經緯度座標；雙層玻璃結構的擴香瓶，內層以葫蘆造型堆疊出數字「8」，將傳統「福祿、發」的吉祥寓意隱喻於現代美學之中。

國泰世華表示，本次能獲得多座國際設計獎項肯定，印證了「質感金融」不僅是美學上的追求，更是品牌思維的全面升級。展望未來，無論在產品開發、服務流程或永續社會參與上，皆將結合友善設計與創新思維，持續為客戶打造有感、具溫度的金融服務體驗。更多「質感金融」的設計故事，詳見國泰世華設計官方Instagram帳號（@cubtw.design）。

國泰世華銀行設計實力躍上國際舞台，榮獲iF、K Design、Asia Design Prize等國際大獎。國泰世華銀行／提供