快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／券商貸款資金荒 金管會評估有條件放寬貸款淨值倍數至5或6倍

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
券商貸款資金荒金管會將出手解決，評估有條件式放寬貸款淨值倍數至5或6倍。圖／本報資料照片
券商貸款資金荒金管會將出手解決，評估有條件式放寬貸款淨值倍數至5或6倍。圖／本報資料照片

據知情人士指出，券商不限用途貸款資金荒，金管會內部已在研議解決方案，其中對於券商最矚目的貸放金額占淨值倍數，可望在搭配券商願意承諾限期辦理現金增資、達到BIS一定的水準之下，把倍數從現行的4倍，放寬到5倍或6倍，相關方案最快會在5月出爐。

若以券商在114年底的淨值7570億估算，若可從4倍放寬至5倍或6倍，則全體券商還可繼續承作的業務量，可再借給投資人的資金活水，大約在7570億，或是1兆5140億，但前提是全體券商都得辦理現增，而且BIS必須達標。

消息人士指出，證交所與券商公會、證期局日前已開過會，討論多項與券商的淨值負債比放寬、貸放金額對淨值倍數等相關的議題，由於金管會正在力推亞洲資產管理中心，因此放寬淨值負債比，讓券商能有更大的承作業務量能，原本就在金管會的政策開放範圍規畫之列，當天的會議，亦有券商提出，把券商負債總額從現行的6倍放寬到8倍，對此，金管會也將評估把負債淨值比拉高，可能會從現行的6倍，往上拉高至7或8倍。

在當天會議中，另一個聚焦的是券商的不限用途款項借貸的淨值倍數，據悉，當天已有與會者提及把倍數從4倍放寬到6倍，對此金管會願意評估，屆時可能放寬的倍數應會在5或6倍，但是並不會「全面大放送」，而是必須承諾願意辦現金增資，或是BIS到一定水準的券商，才有糖吃。

金管會之所以要求有配套條件，其實是注意到很多券商不懂得「晴天存糧」，以致於台股大盤指數已從1萬增至日前破4萬，但是很多券商大股東卻未在市場大好的同一時間「強身健體」，而是只想著趕快把錢拿回來，尤其獲利幾乎悉數發放現金股利，這個現象讓金管會不以為然，尤其是根據公開資訊觀測站所統計出的全體券商這幾年來的淨值變化，從112年底的6380億元，113年底的7080億、至114年底的7570億，股市大增逾25000點，但全體券商的淨值只有增加不到1200億，因此這次金管會放行貸款淨值比的倍數，絕對會搭配要求大股東限期增資的承諾，亦即，券商向主管機關爭取開放的同時，自己也要先長高長壯、強身健體才行。

也有業界人士指出，現在業界券商的淨值水準良莠不齊，有些淨值很小，但不限用途貸款業務量作很大，形同「小孩開大車」，而且很多券商業務量作很大，但卻未好好刪選客戶，到時候客戶賠錢、還不出錢，這些就變成券商的「呆帳」。據悉金管會內部也認為，券商與其要求業務量越作越大，反而應該思考如何將有限的資源降低資金運用風險，亦即用在具有還款能力的客戶身上，免得造成日後的呆帳來源。

增資 負債 金管會 券商

延伸閱讀

零股當沖與信用交易可望開放？證期局：不排除進行評估

台股4萬點爆「質押收傘」潮？券商額度滿拉高利率…網怕爆：大場面要來了

0050正二最大魅力不只是2倍獲利！4大開掛優勢：隱藏版「逆價差紅利」曝光

元大證金賣1800張廣達（2382）套現逾5億！網喊老AI不香了：肉鬆再不賣要過期

相關新聞

獨／券商貸款資金荒 金管會評估有條件放寬貸款淨值倍數至5或6倍

據知情人士指出，券商不限用途貸款資金荒，金管會內部已在研議解決方案，其中對於券商最矚目的貸放金額占淨值倍數，可望在搭配券商願意承諾限期辦理現金增資、達到BIS一定的水準之下，把倍數從現行的4倍，放寬到

掌握換匯甜蜜點 凱基銀行推美元、日圓換匯優存年利率8.8%

在美元維持相對強勢、日圓處於近年相對低檔區間格局下，「換匯時點」成為民眾關注的理財焦點。凱基銀行針對民眾需求，推出美元、日圓14天天期的換匯優存方案，年利率8.8%。另外，也延續深受客戶好評的三個月美

質感金融躍上國際舞台 國泰世華銀行獲三項國際大獎

國泰世華銀行以獨特的「質感金融」理念，持續在金融創新與設計領域展現亮眼成果。2026年，憑藉「台灣意象香氛組」與「學童識詐計畫」兩大設計專案，榮獲以嚴謹評選制度與高度國際影響力著稱的德國iF設計獎（i

新台幣貶3.9分 收31.557元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.557元，貶3.9分，成交金額16.11億美元

加速國際數位金融布局 MaiCoin 集團攜手 Visa 簽署合約啟動策略合作

台灣數位資產領導品牌MaiCoin集團宣布，與全球領先的數位支付公司Visa簽署合作備忘錄（MOU），透過MaiCoin集團在地量能與 Visa 全球基礎設施，正式展開策略合作。結合 MaiCoin

貝萊德：通膨將延長高利率環境 持續看好美股及新興股市 不看好長債

貝萊德智庫指出，目前市場已開始排除美國聯準會（Fed）今年降息的可能性，並預期歐洲央行（ECB）將升息，而非維持利率不變。較高的殖利率環境將持續存在，且長天期公債已不再是有效抵禦股市下跌的分散工具。在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。