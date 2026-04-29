獨／券商貸款資金荒 金管會評估有條件放寬貸款淨值倍數至5或6倍

據知情人士指出，券商不限用途貸款資金荒，金管會內部已在研議解決方案，其中對於券商最矚目的貸放金額占淨值倍數，可望在搭配券商願意承諾限期辦理現金增資、達到BIS一定的水準之下，把倍數從現行的4倍，放寬到5倍或6倍，相關方案最快會在5月出爐。

若以券商在114年底的淨值7570億估算，若可從4倍放寬至5倍或6倍，則全體券商還可繼續承作的業務量，可再借給投資人的資金活水，大約在7570億，或是1兆5140億，但前提是全體券商都得辦理現增，而且BIS必須達標。

消息人士指出，證交所與券商公會、證期局日前已開過會，討論多項與券商的淨值負債比放寬、貸放金額對淨值倍數等相關的議題，由於金管會正在力推亞洲資產管理中心，因此放寬淨值負債比，讓券商能有更大的承作業務量能，原本就在金管會的政策開放範圍規畫之列，當天的會議，亦有券商提出，把券商負債總額從現行的6倍放寬到8倍，對此，金管會也將評估把負債淨值比拉高，可能會從現行的6倍，往上拉高至7或8倍。

在當天會議中，另一個聚焦的是券商的不限用途款項借貸的淨值倍數，據悉，當天已有與會者提及把倍數從4倍放寬到6倍，對此金管會願意評估，屆時可能放寬的倍數應會在5或6倍，但是並不會「全面大放送」，而是必須承諾願意辦現金增資，或是BIS到一定水準的券商，才有糖吃。

金管會之所以要求有配套條件，其實是注意到很多券商不懂得「晴天存糧」，以致於台股大盤指數已從1萬增至日前破4萬，但是很多券商大股東卻未在市場大好的同一時間「強身健體」，而是只想著趕快把錢拿回來，尤其獲利幾乎悉數發放現金股利，這個現象讓金管會不以為然，尤其是根據公開資訊觀測站所統計出的全體券商這幾年來的淨值變化，從112年底的6380億元，113年底的7080億、至114年底的7570億，股市大增逾25000點，但全體券商的淨值只有增加不到1200億，因此這次金管會放行貸款淨值比的倍數，絕對會搭配要求大股東限期增資的承諾，亦即，券商向主管機關爭取開放的同時，自己也要先長高長壯、強身健體才行。

也有業界人士指出，現在業界券商的淨值水準良莠不齊，有些淨值很小，但不限用途貸款業務量作很大，形同「小孩開大車」，而且很多券商業務量作很大，但卻未好好刪選客戶，到時候客戶賠錢、還不出錢，這些就變成券商的「呆帳」。據悉金管會內部也認為，券商與其要求業務量越作越大，反而應該思考如何將有限的資源降低資金運用風險，亦即用在具有還款能力的客戶身上，免得造成日後的呆帳來源。