快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

MaiCoin集團攜手Visa 簽署合約啟動策略合作

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣數位資產領導品牌 MaiCoin 集團宣佈，與全球領先的數位支付公司 Visa 簽署 MOU，正式啟動策略合作。圖為台灣 Visa 大中華區總裁張文翊（左）、MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉（右）。圖／ MaiCoin集團提供
台灣數位資產領導品牌 MaiCoin 集團宣佈，與全球領先的數位支付公司 Visa 簽署 MOU，正式啟動策略合作。圖為台灣 Visa 大中華區總裁張文翊（左）、MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉（右）。圖／ MaiCoin集團提供

台灣數位資產領導品牌 MaiCoin 集團宣佈，與全球領先的數位支付公司 Visa 簽署合作備忘錄（MOU），透過 MaiCoin 集團在地量能與 Visa 全球基礎設施，正式展開策略合作。結合 MaiCoin 集團在地數位資產領域的深耕經驗與 Visa 的全球支付網路標準，雙方將共同推動數位資產產業接軌國際支付規範，為台灣數位金融發展樹立關鍵里程碑。

MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉表示，隨著「虛擬資產服務法」專法有望於今年完成立法，台灣數位資產產業正邁入關鍵發展階段。MaiCoin 集團作為台灣領先的數位資產服務業者，著眼 Visa 具備成熟的數位資產支付清算技術及全球支付網路，深受全球企業、商戶與消費者信任，期待雙方攜手合作，加速完善台灣數位資產支付體系。

台灣 Visa 大中華區總裁張文翊表示，Visa 長期引領數位資產整合至全球支付基礎設施，透過穩定幣連結卡計畫，於超過 50 個國家推動逾 130 項合作，同時涵蓋約 90% 的鏈上銀行卡交易量，也持續實踐推動數位資產走入日常支付的願景，讓持有穩定幣錢包的消費者與企業，在全球超過 1.75 億個 Visa 商戶據點，享有安全且便捷的穩定幣支付體驗。

作為台灣最早創立之數位資產服務業者之一，MaiCoin 集團以區塊鏈技術為核心，長期提供安全合規、多元創新的數位資產服務，涵蓋底層技術研發、數位資產交易及各類延伸應用，包括 MaiCoin 數位資產買賣平台、MAX 數位資產交易所、AMIS 區塊鏈技術整合服務、Qubic Web3 個人錢包及 MaiCoin Pay 虛擬貨幣支付服務等，致力推動台灣數位資產主流化發展，自成立以來累積超過 130 萬用戶，年交易規模逾百億美元，並奠定穩固的在地營運基礎與市場洞察。

MaiCoin 集團指出，台灣中小企業於跨境貿易中長期面臨交易流程耗時、匯兌成本偏高等挑戰，數位資產的日常支付情境亦需要可信賴且穩定的清算網路，因此台灣市場對於合規安全的支付基礎建設需求持續升溫。

作為連結傳統金融體系與數位資產生態的重要橋樑，Visa 透過多項關鍵佈局持續強化在數位資產領域的基礎能力，將穩定幣整合至全球支付網路，推動資金於不同體系順暢流動。Visa 持續深化穩定幣的支付應用，優化結算機制並擴展至更多合作夥伴與區塊鏈網路，同時透過 Visa Tokenized Asset Platform（VTAP）推動可程式化金融發展，完善法幣與數位資產間的轉換機制，促進資金無縫流動，推動全球金融基礎設施邁向更即時、開放與互聯的方向。

Visa

延伸閱讀

聯卡中心攜手跨產業夥伴 拓展非六都信用卡支付場域

日月光高雄廠與國家資通安全研究院 聯手構築數位防禦體系

虛擬資產應擴大開放 藍委盼增租稅優惠

致股東報告書 台灣大拓展 AI、5G 應用

相關新聞

獨／券商貸款資金荒 金管會評估有條件放寬貸款淨值倍數至5或6倍

據知情人士指出，券商不限用途貸款資金荒，金管會內部已在研議解決方案，其中對於券商最矚目的貸放金額占淨值倍數，可望在搭配券商願意承諾限期辦理現金增資、達到BIS一定的水準之下，把倍數從現行的4倍，放寬到

掌握換匯甜蜜點 凱基銀行推美元、日圓換匯優存年利率8.8%

在美元維持相對強勢、日圓處於近年相對低檔區間格局下，「換匯時點」成為民眾關注的理財焦點。凱基銀行針對民眾需求，推出美元、日圓14天天期的換匯優存方案，年利率8.8%。另外，也延續深受客戶好評的三個月美

質感金融躍上國際舞台 國泰世華銀行獲三項國際大獎

國泰世華銀行以獨特的「質感金融」理念，持續在金融創新與設計領域展現亮眼成果。2026年，憑藉「台灣意象香氛組」與「學童識詐計畫」兩大設計專案，榮獲以嚴謹評選制度與高度國際影響力著稱的德國iF設計獎（i

新台幣貶3.9分 收31.557元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.557元，貶3.9分，成交金額16.11億美元

加速國際數位金融布局 MaiCoin 集團攜手 Visa 簽署合約啟動策略合作

台灣數位資產領導品牌MaiCoin集團宣布，與全球領先的數位支付公司Visa簽署合作備忘錄（MOU），透過MaiCoin集團在地量能與 Visa 全球基礎設施，正式展開策略合作。結合 MaiCoin

貝萊德：通膨將延長高利率環境 持續看好美股及新興股市 不看好長債

貝萊德智庫指出，目前市場已開始排除美國聯準會（Fed）今年降息的可能性，並預期歐洲央行（ECB）將升息，而非維持利率不變。較高的殖利率環境將持續存在，且長天期公債已不再是有效抵禦股市下跌的分散工具。在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。