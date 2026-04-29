MaiCoin集團攜手Visa 簽署合約啟動策略合作

台灣數位資產領導品牌 MaiCoin 集團宣佈，與全球領先的數位支付公司 Visa 簽署合作備忘錄（MOU），透過 MaiCoin 集團在地量能與 Visa 全球基礎設施，正式展開策略合作。結合 MaiCoin 集團在地數位資產領域的深耕經驗與 Visa 的全球支付網路標準，雙方將共同推動數位資產產業接軌國際支付規範，為台灣數位金融發展樹立關鍵里程碑。

MaiCoin 集團創辦人暨董事長劉世偉表示，隨著「虛擬資產服務法」專法有望於今年完成立法，台灣數位資產產業正邁入關鍵發展階段。MaiCoin 集團作為台灣領先的數位資產服務業者，著眼 Visa 具備成熟的數位資產支付清算技術及全球支付網路，深受全球企業、商戶與消費者信任，期待雙方攜手合作，加速完善台灣數位資產支付體系。

台灣 Visa 大中華區總裁張文翊表示，Visa 長期引領數位資產整合至全球支付基礎設施，透過穩定幣連結卡計畫，於超過 50 個國家推動逾 130 項合作，同時涵蓋約 90% 的鏈上銀行卡交易量，也持續實踐推動數位資產走入日常支付的願景，讓持有穩定幣錢包的消費者與企業，在全球超過 1.75 億個 Visa 商戶據點，享有安全且便捷的穩定幣支付體驗。

作為台灣最早創立之數位資產服務業者之一，MaiCoin 集團以區塊鏈技術為核心，長期提供安全合規、多元創新的數位資產服務，涵蓋底層技術研發、數位資產交易及各類延伸應用，包括 MaiCoin 數位資產買賣平台、MAX 數位資產交易所、AMIS 區塊鏈技術整合服務、Qubic Web3 個人錢包及 MaiCoin Pay 虛擬貨幣支付服務等，致力推動台灣數位資產主流化發展，自成立以來累積超過 130 萬用戶，年交易規模逾百億美元，並奠定穩固的在地營運基礎與市場洞察。

MaiCoin 集團指出，台灣中小企業於跨境貿易中長期面臨交易流程耗時、匯兌成本偏高等挑戰，數位資產的日常支付情境亦需要可信賴且穩定的清算網路，因此台灣市場對於合規安全的支付基礎建設需求持續升溫。

作為連結傳統金融體系與數位資產生態的重要橋樑，Visa 透過多項關鍵佈局持續強化在數位資產領域的基礎能力，將穩定幣整合至全球支付網路，推動資金於不同體系順暢流動。Visa 持續深化穩定幣的支付應用，優化結算機制並擴展至更多合作夥伴與區塊鏈網路，同時透過 Visa Tokenized Asset Platform（VTAP）推動可程式化金融發展，完善法幣與數位資產間的轉換機制，促進資金無縫流動，推動全球金融基礎設施邁向更即時、開放與互聯的方向。