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加速國際數位金融布局 MaiCoin 集團攜手 Visa 簽署合約啟動策略合作

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台灣數位資產領導品牌MaiCoin集團宣布，與全球領先的數位支付公司Visa簽署MOU，正式啟動策略合作。圖左至右分別為台灣Visa大中華區總裁張文翊、MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉。MaiCoin／提供
台灣數位資產領導品牌MaiCoin集團宣布，與全球領先的數位支付公司Visa簽署MOU，正式啟動策略合作。圖左至右分別為台灣Visa大中華區總裁張文翊、MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉。MaiCoin／提供

台灣數位資產領導品牌MaiCoin集團宣布，與全球領先的數位支付公司Visa簽署合作備忘錄（MOU），透過MaiCoin集團在地量能與 Visa 全球基礎設施，正式展開策略合作。結合 MaiCoin 集團在地數位資產領域的深耕經驗與 Visa 的全球支付網路標準，雙方將共同推動數位資產產業接軌國際支付規範，為台灣數位金融發展樹立關鍵里程碑。

MaiCoin集團創辦人暨董事長劉世偉表示：「隨著《虛擬資產服務法》專法有望於今年完成立法，台灣數位資產產業正邁入關鍵發展階段。MaiCoin集團作為台灣領先的數位資產服務業者，著眼Visa具備成熟的數位資產支付清算技術及全球支付網路，深受全球企業、商戶與消費者信任，期待雙方攜手合作，在合規框架下共同探索個人及企業接軌全球支付網路的多元應用，同時加速完善台灣數位資產支付體系，推動虛擬資產走入大眾日常。」

台灣Visa大中華區總裁張文翊表示：「Visa 長期引領數位資產整合至全球支付基礎設施，透過穩定幣連結卡計畫，於超過50個國家推動逾130項合作，同時涵蓋約90%的鏈上銀行卡交易量，我們持續實踐推動數位資產走入日常支付的願景，讓持有穩定幣錢包的消費者與企業，在全球超過1.75億個 Visa 商戶據點，享有安全且便捷的穩定幣支付體驗。本次與MaiCoin集團的策略合作，Visa將進一步結合全球支付網路與在地數位資產生態，推進鏈上能力與資產應用，加速數位資產與既有支付體系的銜接。」

作為台灣最早創立之數位資產服務業者之一，MaiCoin集團以區塊鏈技術為核心，長期提供安全合規、多元創新的數位資產服務，涵蓋底層技術研發、數位資產交易及各類延伸應用，包括MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所、AMIS區塊鏈技術整合服務、Qubic Web3個人錢包及MaiCoin Pay虛擬貨幣支付服務等，致力推動台灣數位資產主流化發展，自成立以來累積超過130萬用戶，年交易規模逾百億美元，並奠定穩固的在地營運基礎與市場洞察。

MaiCoin集團指出，台灣中小企業於跨境貿易中長期面臨交易流程耗時、匯兌成本偏高等挑戰，數位資產的日常支付情境亦需要可信賴且穩定的清算網路，因此台灣市場對於合規安全的支付基礎建設需求持續升溫。在《虛擬資產服務法》即將完成立法之際，MaiCoin集團攜手Visa展開合作，未來將聚焦於提升資金流動透明度與效率，並強化支付與清算體系之穩定性與可信度，為台灣數位資產於跨境貿易、日常支付等應用場景奠定關鍵基礎。

作為連結傳統金融體系與數位資產生態的重要橋樑，Visa透過多項關鍵布局持續強化在數位資產領域的基礎能力，將穩定幣整合至全球支付網路，推動資金於不同體系順暢流動。Visa為全球首批支援USDC結算的支付網路之一，自2020年以來已促成逾1,400億美元的加密貨幣與穩定幣相關交易，亦持續擴展多幣別與多鏈布局，支援包括USDC、EURC、USDG與PYUSD等穩定幣，並串聯Ethereum、Solana、Stellar與Avalanche等區塊鏈網路，進一步強化其於全球資金流動體系中的領導地位。

Visa持續深化穩定幣的支付應用，優化結算機制並擴展至更多合作夥伴與區塊鏈網路，同時透過Visa Tokenized Asset Platform（VTAP）推動可程式化金融發展，完善法幣與數位資產間的轉換機制，促進資金無縫流動，推動全球金融基礎設施邁向更即時、開放與互聯的方向。

Visa MOU 交易量

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