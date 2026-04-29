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貝萊德：通膨將延長高利率環境 持續看好美股及新興股市 不看好長債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，目前市場已開始排除美國聯準會（Fed）今年降息的可能性，並預期歐洲央行（ECB）將升息，而非維持利率不變。較高的殖利率環境將持續存在，且長天期公債已不再是有效抵禦股市下跌的分散工具。在資產配置上，貝萊德持續加碼美股及新興股市。

貝萊德分析，在伊朗戰事爆發前，市場原本預期Fed將啟動降息循環，並忽視通膨的下行趨勢其實已經停滯，因為核心服務通膨仍維持在高檔。當中東供應鏈中斷推升能源與基礎化學品價格時，市場預期也隨之劇烈擺盪。這種轉變反映市場逐漸意識到，通膨仍高於疫情前水準。

貝萊德指出，通膨在戰前就已經緩慢下行，原因在於人口老化與移民限制，使勞動市場維持緊俏。此外，人工智慧（AI）帶動資本支出熱潮，加上關稅推升商品通膨，共同使整體核心通膨持續高於央行目標水準。

貝萊德認為，中東衝突進一步放大了既有的供給限制，並加劇多項「大趨勢」，包括能源轉型、地緣政治碎片化及AI所帶來的結構性變革。戰爭也強化各國政府擴大投資能源安全與國防領域的決心，進一步推升已處高檔的政府債務，並對通膨形成上行壓力。

在當前環境下，貝萊德維持偏好配置風險資產的立場，持續加碼美股與新興股市，因為主要 AI 企業已逐步展現變現能力，也看好電力與基礎建設領域的主題型投資機會。

在債券方面，貝萊德維持減碼長天期公債；偏好短天期信用債與美國公債，因為可獲取有品質的收益；也看好新興市場強勢貨幣債，因為主要為受惠於供給中斷的商品出口國。

中東 美股 美國聯準會

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