合庫銀行偕凱崴電子 開辦員工持股信託

合庫銀行自開辦員工福利信託業務以來，連續四年榮獲金管會所舉辦「信託業推動信託 2.0 計畫評鑑」之「員工福利信託獎」殊榮，深耕信託服務備受肯定。本次獲得上櫃公司凱崴電子股份有限公司（5498）的青睞，於28日舉辦員工持股信託簽約典禮。

凱崴電子成立於1997年，為台灣首家專業生產印刷電路板專用鑽頭製造商，著重未來5G產品，發展伺服器、基地台等技術與產品。面對產業競爭與人才需求，凱崴電子高度重視員工，且視員工為公司最重要的資產。在員工福利與組織穩定性考量下，導入員工持股信託制度，除有助於吸引優秀人才及留任關鍵員工外，亦能使員工與公司發展緊密連結，創造多贏局面。

員工持股信託透過信託專戶運作，結合企業提撥與員工自提資金，不僅可降低員工自行投資的負擔，亦有助於培養長期投資觀念。透過制度化設計，員工得以逐步累積公司股票，更可透過客製化的條件，使員工在參與公司成長的過程中，同步分享公司經營的成果，進一步強化團隊向心力並提升企業競爭優勢。

隨著企業對公司治理與永續經營議題之重視日益提升，員工福利信託儼然已成為企業常見的制度工具之一。合庫銀行長期投入信託業務，致力實現企業與員工的多贏局面，且具備完善之服務經驗與作業流程，能依企業需求提供客製化規劃，協助企業開辦員工福利信託制度，以期共創永續幸福的職場文化，落實普惠金融的目標。