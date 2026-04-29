台股多頭拚「黑翻紅」 新台幣匯價午盤貶值4.8分

受美股收低影響，台股今早開盤，盤中一度跌破「3萬9」，跌逾600點，但隨後跌幅收斂，多方力拚「黑翻紅」；新台幣價午盤以31.566元暫收，貶值4.8分，成交量為8.73億美元。匯銀表示，今早外資雙向操作，美元指數早盤小幅回升。

匯銀指出，市場關注本周Fed會議和相關經濟數據。美國4月消費者信心呈連續3個月的修復態勢，主要受惠於美伊停火協議與股市回溫提振市場情緒，惟預期指標仍低於80警戒線，顯示衰退風險猶存。此外，本月指標與密大信心指數形成明顯分化背離。勞動力市場雖為信心支柱，勞動力差異指標由6.1升至7.5，且就業預期創4個月新高，但整體景氣正陷於軟著陸與結構性疲軟並存的轉折期。

另外，受高借貸成本侵蝕預算影響，美國消費動能由耐久性商品轉向必需性服務業，消費者偏向

餐廳、酒吧等「小確幸(Cheap Thrills)」的防禦性消費模式，導致電視、冰箱等耐用財購買意願走低，旅遊計畫(41%)亦同步承壓。隨景氣擴張步入尾聲，增長動能已見瓶頸，預期未來半年環境轉差(23.6%)的比例持續高於轉佳者(18.9%)，民眾在收入增速放緩下，對總體環境普遍持審慎觀望態度。