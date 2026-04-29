迎127周年行慶 臺銀吉祥物 BUBI 貼圖上架

臺灣銀行為慶祝127周年行慶及母親節，於28日推出超人氣吉祥物「BUBI」全新LINE貼圖，共16款。本次貼圖「BUBI」化身溫暖系教主，以「願你有個美好的一天」為主題，將優雅復古配色與現代迷因梗完美結合，從懷舊優雅的「早安」問候、溫馨應景的「母親節快樂」祝福，到直擊上班族吶喊的「想回家」，讓使用者在各種生活情境中都能以輕鬆有感的方式表達情感。

即日起至5月28日，民眾只要加入「臺灣銀行 LINE 官方帳號」好友，即可免費下載使用。除貼圖驚喜外，臺銀更於5月同步祭出超有感數位金融優惠活動，使用「臺銀支付」消費最高可享5.2%回饋；數位存款新戶完成指定任務(綁定預設「手機門號收款帳戶」、首次開通「臺銀支付」)，合計最高可獲得等值520元回饋，讓客戶在感受 BUBI暖心陪伴之餘，也能享受實惠的數位金融服務。

此外，綁定臺灣銀行LINE個人化服務，BUBI將化身貼心的理財小幫手，即時提供臺外幣帳戶入扣帳、信用卡消費，以及黃金存摺到價等資訊，協助隨時掌握帳務動態，讓金融管理更加即時、便利。臺銀邀請民眾加入臺灣銀行LINE官方帳號。