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南山人壽揭代謝症候群理賠情形 籲企業重視員工健康

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽分析企業團險理賠數據，發現醫療保障缺口逾10萬元，呼籲企業重視員工健康與保障充足性。圖／南山人壽提供
南山人壽分析企業團險理賠數據，發現醫療保障缺口逾10萬元，呼籲企業重視員工健康與保障充足性。圖／南山人壽提供

每天工作「坐」滿八小時？壓力太大總是暴飲暴食？南山人壽團險業務部分析理賠資料後發現，企業員工因為體重過重、肥胖引發相關疾病風險，必須進行如胃繞道或縮腸等積極手術治療者，醫療費用申請普遍在15萬到20多萬元，但企業團險額度多半無法全數支應，保障缺口超過10萬元，南山人壽除了建議企業檢視團險保障充足性並關心員工健康外，亦提醒國人趁年輕時，強化個人保障。

南山人壽是國內壽險業團體保險市占率第一名，承保逾4.2萬家企業、超過220萬名員工的團險保障，主要有五大優勢，一是南山人壽從民國60年開始，長期深耕團體保險，是壽險市場經營團險業務最久的公司，二駐點服務，協助企業處理員工團險相關問題，三是不斷優化行政效率，提供專業且及時的服務，四為提供客戶投保與理賠趨勢分析，有利企業續保時調整團險保單內容或為員工增加保障，五可提供客製化服務，針對企業需求，打造專屬團險保單。

依據國民健康署2017～2020年國民營養健康調查，20～64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，男性盛行率為30.4%，女性則為19.7%，此年齡段的民眾正是打拚事業的年紀，長期忙碌、三餐不定時、缺乏運動等，並容易輕忽自我健康管理，所以幾乎每四人就有一位出現代謝症候群，即有三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足）等情況，引發糖尿病及心血管疾病的風險大幅提高。

南山人壽團險業務部分析2025年企業團險理賠情況後指出，代謝症候群若控制不佳可能引發相關疾病，從企業團險理賠慢性腎臟疾病、腦梗塞、第二型糖尿病、原發性高血壓、缺血性心臟病、高血脂等相關住院、雜費或手術等醫療費用可看出，50歲之後的理賠占率約7成、甚至接近8成，男性占率明顯高於女性，如腦梗塞理賠中，50歲以上男性人數占約50%，女性則約29%；慢性腎臟病理賠，50歲以上男性人數占46%，同年齡段女性則占36%；缺血性心臟病理賠50歲上男性人數占率近64%，女性則為15%。

由於代謝症候群的相關理賠高齡化，須留意年輕時若未能控制好血壓、血脂、血糖與腰圍、膽固醇等問題，中年之後就有較高的風險引發心血管、肝腎、腦部等疾病，造成醫療成本升高，同時南山人壽團險業務部亦發現，這些中高齡員工代謝症候群的相關醫療費用申請，與團險理賠金額間存有少則數千元，多則數萬元不等的缺口。

南山人壽團險業務部指出，企業團險醫療理賠中，有因為體重過重或肥胖引發糖尿病、心血管疾病，在醫生建議下進行胃繞道、縮腸等手術，這類理賠9成以上是50歲前進行，平均申請費用14～20萬元不等，但團險理賠金額多在2～6萬元，保障缺口相對較大。

南山人壽團險業務部表示，將會針對代謝症候群理賠數據較多的企業，分析相關理賠情況，甚至請醫學相關專家出具意見，提供給企業主或人力資源單位參考，是否要調整團體保險的保障內容及額度，拉高某些醫療項目的保障，以縮小理賠缺口，其次，則是提出健康相關建議，提醒企業主及人資單位強化員工健康的相關宣導、健康檢查與推廣運動習慣等。

南山人壽亦提醒上班族，要養成健康飲食、三餐定時、規律運動、充足睡眠、去化壓力、避免久坐等良好生活習慣，並應定期健檢，注意三高、腰圍、膽固醇等指標，以期能對抗代謝症候群，延長健康壽命；而代謝症候群相關疾病的醫療理賠明顯集中在50歲之後，為避免退休後無法支應，南山人壽也建議國人年輕時就可考慮規劃個人醫療保障，保費負擔會相對比中高齡投保要輕，有助拉高保額，但若中高齡時收入較高，則可考慮採取補強式的投保，彌補保障缺口。

因應百歲人生，南山人壽推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」，在市場上引起熱烈回響，保單針對國人平均壽命不斷延長，但醫療保障可能有高齡缺口的痛點，設計「雙帳戶」終身醫療保單，保障到被保險人保險年齡達100歲之保單年度末，74歲（含）以後啟動實支實付保障，支應高齡時的高醫療支出需求，繳費年期10年之最高投保年齡可達70歲，協助保戶規劃百歲人生的醫療基金。

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