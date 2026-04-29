聯卡中心攜手跨產業夥伴 拓展非六都信用卡支付場域

財團法人聯合信用卡處理中心（以下簡稱聯卡中心）於4月17日舉辦2026年「非金融機構協同推廣說明會」，由總經理呂蕙容親自出席，邀請來自各零售周邊產業合作夥伴與會，計有20多個機構高階主管參與，希望透過跨產業合作，例如結合POS設備商、系統整合商、代收代付業者及e-service等具備既有客戶的合作夥伴，共同合作推動非都會區信用卡受理普及性，更希望串連更多產業夥伴，加入協同推廣行列。

近年來，非現金支付在台灣快速成長，信用卡與各類電子支付工具已成為民眾日常消費的重要選擇。但根據聯卡中心大數據統計顯示，目前信用卡交易仍高度集中於都會區（六都地區），交易比重超過九成以上發生在都會區，仍需持續努力達成「一卡走天下、一卡走全台」的願景。

聯卡中心表示，在推動擴大非都會區信用卡受理環境過程中，除了依賴金融機構資源推廣外，要深入各鄉鎮與在地商圈、全面觸及廣大的中小型商家，跨產業的協作與資源整合也至關重要，推動「非金融機構協同推廣機制」，就是期望透過跨產業合作，擴大推廣觸角，補足金融體系在地滲透不足的缺口，將信用卡受理服務環境推廣至各地商家，本次說明會成功展現跨產業合作推動非現金支付的整合能量。

本次說明會除了分享近年推動成果與未來策略外，也介紹2026年「非六都推廣加碼獎勵方案」，提供具體誘因鼓勵合作夥伴積極投入推廣工作；同時，活動中也頒發2025年「協同推廣績優獎」，表揚「中華電信股份有限公司」、「星益欣數位服務股份有限公司」、「古吉系統科技股份有限公司」等3家合作夥伴推動商家導入信用卡受理服務方面的表現。

展望未來，聯卡中心將持續整合各界資源，深化非現金支付發展，落實「一卡走天下、一卡走全臺」的願景，促成民眾在任何場景、任何地區都能享有便利且一致的支付體驗。聯卡中心也將持續邀請更多具備通路與服務能量的業者加入，共同擴大信用卡服務受理環境，促使非現金支付深入全台及離島各地，真正融入民眾生活。