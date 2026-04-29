國泰世華中小企業永續金融夥伴專案 鼓勵企業節能成果顯著

國泰世華銀行為協助中小企業循序實現減碳轉型，2025年推出全台首創的「中小企業永續金融夥伴專案」，打造兼具優惠與永續性質的金融服務模式，迄今已吸引近200家企業參與，其中專案合作滿一年（含）以上的企業，逾九成順利獲得專案優惠，更有近半數節約用電、用水密集度減幅達4%以上，顯見專案成果卓越。國泰世華今年將持續推廣該專案，並逐步擴充服務範疇，持續支持中小企業客戶永續發展。

「中小企業永續金融夥伴專案」透過多元優惠與整合服務，鼓勵企業能源轉型，自推出以來詢問度不斷，參與中小企業相當多元，橫跨如商旅、旅行社、顧問公司等服務業，以及科技、鋼鐵、印刷、紡織、塑膠業，以及營造工程等製造業。

不僅如此，在減碳成效上也展現具體作為，其中參與專案滿一年的企業近半數水電使用密集度，較過去節省達到4%以上，更有企業能源節約幅度遠超過原訂目標。此成果不僅凸顯中小企業對永續金融的實際需求，更成為金融機構發揮永續影響力的代表案例。

國泰世華銀行副總經理彭昱興表示，節約資源的觀念在台灣深耕已久，不少中小企業在日常節能已有基礎，但如果要進一步延伸到生產流程或技術上，則可能需要引進環境盤查的外部技術，並搭配實質轉型誘因。因此，金融服務若能從單純資金支持，延伸至轉型過程中的實務協助，將更有機會協助企業持續推進永續行動。

2026年國泰世華將擴大專案服務，引進外部顧問與內部產品服務等多項資源，讓參與的企業能同時享有碳盤查、減碳技術、碳中和及ESG資訊揭露等完整諮詢服務，並享有包括多項手續費、外匯、貸款利率等服務和優惠，降低中小企業永續轉型門檻，提供轉型誘因，期許能攜手企業，共同關注環境議題、參與永續轉型，強化公司競爭力。

除轉型相關服務與優惠誘因外，國泰世華「中小企業永續金融夥伴專案」，亦結合獲得多次國際獎項肯定的環球金融服務平台Global MyB2B。企業戶可透過Global MyB2B App手機企業網銀功能，輕鬆繳納多項稅款、ATM存款以及資金調度，在享有永續優惠條件的同時，也能獲得更快速便利的收付款服務，進一步將永續與日常營運管理相結合。

國泰世華以創新思維打造全台首個結合薪轉、授信、外匯等內容的「中小企業永續金融夥伴專案」，並以企業可實際執行、容易追蹤的水電用量管理作為切入點，讓參與專案的企業員工，也能透過自己日常節約能源的行動，幫助公司達成目標，獲得金融優惠，共享永續成果。未來國泰世華也將持續透過金融服務、營運管理與減碳策略深度連結，與企業並肩前行，一同落實將「永續融入每日營運」的願景。