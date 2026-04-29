快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

落實高齡友善 兆豐產險這商品滿額免費贈 IC Care 遠距醫療諮詢

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

去年台灣邁入超高齡化社會，兆豐產險觀察到高齡族群出國旅遊需求隨之提升，為落實高齡友善服務，自即日起至115年6月30日，年滿65歲以上被保險人網路投保「海外旅遊綜合保險」並附加海外突發疾病醫療保險附約，保費門檻下修至666元（含）以上，即可享有「IC Care 遠距醫療諮詢服務」提供的免費線上視訊醫療諮詢服務乙次，協助高齡保戶於海外遇身體不適，可提供即時海外就醫與用藥疑慮諮詢。

兆豐產險內部統計顯示，每 10 位投保海外旅遊綜合保險之保戶，就有1位是高齡客戶，顯示銀髮族旅遊市場規模持續擴大。考量高齡旅客在國外旅遊期間，更可能會面臨到語言溝通不便、醫療資訊判斷及用藥安全等問題，自即日起，投保時年滿 65 歲之被保險人，透過網路投保專區投保「海外旅遊綜合保險」並附加海外突發疾病醫療保險附約，保費達新台幣 666 元（含）以上，即可獲贈IC Care線上遠距醫療諮詢服務免費抵用碼乙組；65歲以下保戶，保費達888（含）元亦同享服務。

IC Care平台由台灣急診室醫師24小時全天候提供線上諮詢服務，保戶若在旅途中突感身體不適，無論身在何處都可透過手機、平板或電腦進行視訊諮詢，即時獲得專業醫療建議，並協助判斷是否需要就醫或確保用藥安全，讓出國旅程更加安心。

此外，為了落實金融友善，兆豐產險針對高齡與多元族群推動各項友善措施來滿足不同需求，包含提供智能客服「兆小樂」24H線上服務、設置無障礙坡道、多國語言預約翻譯、手語預約翻譯及預約到府理賠等服務，同時也持續優化投保與理賠流程及整體服務體驗，藉此實踐「用心兆顧，待客至上」的理念。

兆豐

延伸閱讀

為生育困境做準備 南山人壽推護花保單升級版「媽咪寶2」

AI 與數據驅動全通路體驗 國泰人壽Digital CX Awards 2026橫掃三大獎

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

與羅智強國政散步 許宇甄提高齡化社會都市計畫四大改革

相關新聞

永豐金證券豐股務把關 股東會紀念品「豐」收不遺漏

今年邁入股東會紀念品數位化元年，永豐金證券助攻領紀念品數位服務，股民從補發股東會開會通知書、到改配息帳號全程無紙化，一鍵完成。

壽險可抵禦台幣升值3元

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元；以28日收盤價31.518元換算，即便台幣升到28.178元，整體壽險業仍具備

國票金十大股東 五公股進榜

國票金將於5月29日進行董事選舉案，昨（28）日已公告最新十大股東名單，截至今年3月31日止，泛公股包括一銀、合庫銀、臺銀、台企銀、彰銀皆入列前十大股東；而原本去年為第十大股東的台產，今年則退出十大股

中信銀守護民眾 北市肯定

中信金控旗下子公司中信銀行忠孝分行24日發生搶案，所幸中信銀忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，昨（28）日獲台北市政府表揚

2026年前二月外幣保單新契約保費 大增

外幣保單買氣明顯回溫。據金管會昨（28）日公布統計，2026年前二月外幣保單新契約保費收入1,037.5億元，年增54%，寫近四年同期新高，其中美元保單占比約九成，成為主要銷售動能來源。

富邦壽發債 金額200億元

在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，壽險業今年持續發債籌資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。