落實高齡友善 兆豐產險這商品滿額免費贈 IC Care 遠距醫療諮詢

去年台灣邁入超高齡化社會，兆豐產險觀察到高齡族群出國旅遊需求隨之提升，為落實高齡友善服務，自即日起至115年6月30日，年滿65歲以上被保險人網路投保「海外旅遊綜合保險」並附加海外突發疾病醫療保險附約，保費門檻下修至666元（含）以上，即可享有「IC Care 遠距醫療諮詢服務」提供的免費線上視訊醫療諮詢服務乙次，協助高齡保戶於海外遇身體不適，可提供即時海外就醫與用藥疑慮諮詢。

兆豐產險內部統計顯示，每 10 位投保海外旅遊綜合保險之保戶，就有1位是高齡客戶，顯示銀髮族旅遊市場規模持續擴大。考量高齡旅客在國外旅遊期間，更可能會面臨到語言溝通不便、醫療資訊判斷及用藥安全等問題，自即日起，投保時年滿 65 歲之被保險人，透過網路投保專區投保「海外旅遊綜合保險」並附加海外突發疾病醫療保險附約，保費達新台幣 666 元（含）以上，即可獲贈IC Care線上遠距醫療諮詢服務免費抵用碼乙組；65歲以下保戶，保費達888（含）元亦同享服務。

IC Care平台由台灣急診室醫師24小時全天候提供線上諮詢服務，保戶若在旅途中突感身體不適，無論身在何處都可透過手機、平板或電腦進行視訊諮詢，即時獲得專業醫療建議，並協助判斷是否需要就醫或確保用藥安全，讓出國旅程更加安心。

此外，為了落實金融友善，兆豐產險針對高齡與多元族群推動各項友善措施來滿足不同需求，包含提供智能客服「兆小樂」24H線上服務、設置無障礙坡道、多國語言預約翻譯、手語預約翻譯及預約到府理賠等服務，同時也持續優化投保與理賠流程及整體服務體驗，藉此實踐「用心兆顧，待客至上」的理念。