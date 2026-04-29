北富銀主辦臺灣聯合銀行1億歐元聯貸案完成簽約 超額認購達133%

台北富邦銀行統籌主辦 United Taiwan Bank 臺灣聯合銀行1億歐元聯貸案順利完成募集，28日正式簽約。本案為臺聯銀行成立以來首筆聯貸案，資金將用於充實營運資金，支應放款與流動性管理所需。本案獲得華南銀行倫敦分行、兆豐銀行、國泰世華銀行、台新銀行及彰化銀行倫敦分行熱烈響應，超額認購率達133%，顯示金融同業對臺聯銀行營運發展及歐洲市場潛力的信心。

臺聯銀行成立於1992年，為合作金庫商業銀行於比利時之子行，亦為台資銀行目前唯一之歐洲子行。該行因營運據點註冊於歐盟會員國，依歐盟「單一執照」原則，可於歐洲共同市場透過設立分支機構或跨境方式提供服務（俗稱 EU Bank Passport），相較以分行型態在當地經營，業務推展彈性更高。 憑藉長期深耕歐洲市場之在地經驗，臺聯銀行除能就近掌握歐洲產業與商情脈動，亦可在台商布局歐洲之際，提供跨境融資與金融服務支援，強化台歐資金與金融往來。

北富銀表示，銀行可能因應外幣資金需求、資金來源多元化、期限結構與流動性管理等考量，透過聯貸方式取得中期或長期、且可分散來源的穩定資金，以支應授信業務與整體資金配置；雖然此類銀行聯貸案在台灣市場較少見，但實為國際銀行常見的資金管理作法。以海外市場為例，State Bank of India曾透過美元計價聯貸取得10億美元資金，HDFC Bank亦完成總額10億美元的聯貸籌資，均為大型銀行運用聯貸機制強化資金來源多元化與調整資金結構的具體案例。

本案的成功募集，不僅能協助臺聯銀行建立穩定且具彈性的外幣資金來源，更能透過將成熟的國際聯貸實務與市場經驗引進台灣聯貸市場，有助於促進國內銀行與歐洲市場的金融連結，提升台灣聯貸市場的國際參與和能見度。北富銀進一步說明，本案資金用途以中長期授信與資金運用為主，若以短天期資金因應，易產生期限錯配與流動性壓力，因此協助臺聯銀行採用「中期承諾額度」架構，使資金到位期間與實際運用需求相匹配，並兼顧資金調度彈性。

籌組過程中，北富銀協助各參貸行就主要條件與作業機制取得共識，並成功將臺聯銀行引介至台灣聯貸市場。透過本案，臺聯銀行得以擴大往來銀行名單、強化資金來源韌性，參貸行亦可在風險分散機制下參與優質同業授信案，深化國內外金融合作，實現雙方互利。

北富銀長期深耕國內外聯貸市場，持續精進產品與架構設計，提供客戶兼具專業與彈性的籌資方案，曾獲《IFR Asia（國際金融評論）》評選為「2024年台灣最佳聯貸主辦行」、連續兩年蟬聯《Asiamoney》「台灣最佳ESG銀行」等肯定。未來，北富銀將持續整合集團資源，強化亞洲及跨境金融服務網絡，以更有效率的通路與更完整的產品服務，成為企業客戶拓展海外市場的最佳金融夥伴。