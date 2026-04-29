3月「未設質」央行存單寫近10年新低 流動準備比率降至25.02%

中央銀行最新統計顯示，3月全體金融機構流動準備結構出現變化，其中「未設質」央行定期存單餘額降至5兆5,706億元，創2017年3月以來、近10年新低，反映銀行體系在資金調度上轉趨審慎。同時，3月流動準備比率降至25.02%，較前一月下滑0.51個百分點，顯示整體流動性略為收斂。

對於當前資金情勢，央行官員表示整體仍屬「平穩」，但也強調將持續關注國內外經濟與金融變化。依據央行總裁楊金龍於3月理監事會的政策定調，貨幣政策基調已轉為「偏緊」，後續是否進一步升息，第2季將成為關鍵觀察期。

銀行資金調度主管分析，3月資金面轉緊，主要受到外資動向與季節性需求交互影響。首先，外資在台股由買轉賣並同步匯出資金，使銀行體系面臨資金流出壓力。在不確定性升高情況下，銀行傾向保留手中流動資金，降低對央行定存單的申購規模，以維持資金彈性。

其次，國際情勢變化亦加劇市場波動。2月中東地區衝突升溫，荷莫茲海峽一度傳出封鎖風險，帶動國際油價飆升至每桶100美元以上，避險情緒快速升溫。資金回流美元資產，使美元指數強勢站上百點，亞洲主要貨幣3月普遍走貶，新台幣亦承壓下挫，區域資金環境因而轉趨緊縮。

除外部因素外，3月適逢季底，企業與金融機構資金需求上升，也進一步推升短期資金壓力。在多重因素交織下，央行調整公開市場操作策略，採取「減發定存單」方式，主動釋出資金，以維持市場流動性穩定。此舉亦使未到期定存單餘額明顯下降，反映政策操作由過去偏向吸收資金，逐步轉為適度供應資金。

觀察近期資金環境變化，市場人士指出，隨著資金分布不均問題浮現，加上部分產業受到景氣循環與國際情勢衝擊，整體金融環境已不若過去寬鬆。在此背景下，央行透過公開市場操作靈活調節資金供需，確保金融體系維持穩定運作。