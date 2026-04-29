快訊

全球第六大！台股市值今年增逾35% 超越加拿大

幼園不安全／虐童不是偶發 用7問題篩出高風險園所

世界看見台灣！公車駕駛崩潰哭喊「為什麼要欺負司機」登CNN

聽新聞
0:00 / 0:00

3月「未設質」央行存單寫近10年新低 流動準備比率降至25.02%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中央銀行最新統計顯示，3月全體金融機構流動準備結構出現變化，其中「未設質」央行定期存單餘額降至5兆5,706億元，創2017年3月以來、近10年新低，反映銀行體系在資金調度上轉趨審慎。同時，3月流動準備比率降至25.02%，較前一月下滑0.51個百分點，顯示整體流動性略為收斂。

對於當前資金情勢，央行官員表示整體仍屬「平穩」，但也強調將持續關注國內外經濟與金融變化。依據央行總裁楊金龍於3月理監事會的政策定調，貨幣政策基調已轉為「偏緊」，後續是否進一步升息，第2季將成為關鍵觀察期。

銀行資金調度主管分析，3月資金面轉緊，主要受到外資動向與季節性需求交互影響。首先，外資在台股由買轉賣並同步匯出資金，使銀行體系面臨資金流出壓力。在不確定性升高情況下，銀行傾向保留手中流動資金，降低對央行定存單的申購規模，以維持資金彈性。

其次，國際情勢變化亦加劇市場波動。2月中東地區衝突升溫，荷莫茲海峽一度傳出封鎖風險，帶動國際油價飆升至每桶100美元以上，避險情緒快速升溫。資金回流美元資產，使美元指數強勢站上百點，亞洲主要貨幣3月普遍走貶，新台幣亦承壓下挫，區域資金環境因而轉趨緊縮。

除外部因素外，3月適逢季底，企業與金融機構資金需求上升，也進一步推升短期資金壓力。在多重因素交織下，央行調整公開市場操作策略，採取「減發定存單」方式，主動釋出資金，以維持市場流動性穩定。此舉亦使未到期定存單餘額明顯下降，反映政策操作由過去偏向吸收資金，逐步轉為適度供應資金。

觀察近期資金環境變化，市場人士指出，隨著資金分布不均問題浮現，加上部分產業受到景氣循環與國際情勢衝擊，整體金融環境已不若過去寬鬆。在此背景下，央行透過公開市場操作靈活調節資金供需，確保金融體系維持穩定運作。

央行 楊金龍

延伸閱讀

台股資金大爆發 新一代主動式ETF 00405A成投資人新選擇

美伊戰火波及／外資觀望 「杜拜模式」受挑戰

富邦主動式ETF 00405A 採高成長三大質化選股邏輯

日銀利率不動 決策有「異見」…6月升息機率大增

相關新聞

永豐金證券豐股務把關 股東會紀念品「豐」收不遺漏

今年邁入股東會紀念品數位化元年，永豐金證券助攻領紀念品數位服務，股民從補發股東會開會通知書、到改配息帳號全程無紙化，一鍵完成。

壽險可抵禦台幣升值3元

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元；以28日收盤價31.518元換算，即便台幣升到28.178元，整體壽險業仍具備

國票金十大股東 五公股進榜

國票金將於5月29日進行董事選舉案，昨（28）日已公告最新十大股東名單，截至今年3月31日止，泛公股包括一銀、合庫銀、臺銀、台企銀、彰銀皆入列前十大股東；而原本去年為第十大股東的台產，今年則退出十大股

中信銀守護民眾 北市肯定

中信金控旗下子公司中信銀行忠孝分行24日發生搶案，所幸中信銀忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，昨（28）日獲台北市政府表揚

2026年前二月外幣保單新契約保費 大增

外幣保單買氣明顯回溫。據金管會昨（28）日公布統計，2026年前二月外幣保單新契約保費收入1,037.5億元，年增54%，寫近四年同期新高，其中美元保單占比約九成，成為主要銷售動能來源。

富邦壽發債 金額200億元

在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，壽險業今年持續發債籌資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。