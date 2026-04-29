防禦逐步轉向收益結合成長 高息資產投資價值受關注

中東地緣政治尚未明朗，美國聯準會（Fed）接下來的態度備受市場投資人關注。國際專業研究機構指出，儘管近期油價波動帶來短期通膨干擾，但核心物價壓力仍屬可控，預期聯準會仍會在2026 年放寬貨幣政策，下半年可望進行降息，政策利率區間估計落在 3.0% 至 3.25%。在利率趨勢由高轉低的環境下，高息資產的相對投資價值再度受到市場關注。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德表示，回顧過去十多年經驗，當美債殖利率進入顯著下行階段，資金往往回流風險性資產，台股表現尤為突出。以該期間觀察，台灣加權指數的平均年化報酬率達 28.43%，而聚焦股息題材的 FTSE 臺灣高股息指數年化報酬更進一步提升至 30.83%，顯示在寬鬆或低利率環境中，高股息策略不僅具備收益吸引力，也有機會同步受惠於評價修復帶來的資本利得。

游景德分析，隨著全球進入降息前夕，「高息＋成長」將成為下一階段台股配置的重要主軸。一方面，企業配息水準在過去幾年持續提高，現金殖利率具備防禦與收益支撐效果；另一方面，AI 相關產業在歷經評價修正後，基本面仍受惠於長期需求擴張，成為帶動台股成長動能的關鍵引擎。

野村投信投資策略部副總樓克望進一步指出，傳統被動式高股息策略多半受限於固定篩選條件，在產業輪動或景氣轉折階段，彈性相對不足；在此背景下，「主動式高股息 2.0」的策略價值逐漸顯現。以 00999A 為代表的主動式高股息ETF，透過結合總體經濟判讀與台股投資時鐘，於不同階段彈性調整持股結構，在重視股息收益的同時，也適度納入具成長潛力的產業與個股，力求在收益與資本利得間取得平衡。

游景德表示，當前台股投資時鐘已逐步由評價修正轉向基本面再定價階段。在利率預期趨降、企業獲利可望穩定成長的環境下，具備穩定現金流、同時受惠 AI 與數位轉型趨勢的企業，有機會同時扮演配息來源與成長動能的雙重角色。透過主動選股與產業配置，00999A 得以因應市場快速變化，兼具主動管理優勢與 3D 鎖息機制，能隨著市場變化靈活調整的投資工具，避免單一題材或產業過度集中的風險。野村投信首檔主動高股息ETF預計5月5日上市。

野村投信表示，對投資人而言，Fed 降息循環不僅代表資金成本下降，更意味著投資思維須由防禦逐步轉向收益結合成長。在台股基本面仍具韌性、AI 長期趨勢未變的前提下，主動式高股息策略有機會成為承接下一波資金布局的重要選項，讓 ETF 投資不再只追求單一配息，而是邁向「收益＋資本利得」兼顧的雙贏時代。惟仍建議投資人審慎評估自身風險承受度，並以中長期配置角度參與市場。