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台股基金成首購族最愛 「台股明星隊」緊扣上漲主線贏面更大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股屢創新高，帶動投資人積極進場，台股基金也成為基金首購族的熱門選項。根據「鉅亨買基金」統計，2026年以來平台開戶申請人數較去年同期爆增五倍，其中逾65%新戶選擇台股基金作為第一筆投資。然而，台股相關基金多達數百檔，「鉅亨買基金」指出，台灣股票基金中表現最佳與最差者，報酬差距甚至超過四倍，對於缺乏經驗的首購族而言，如何在眾多產品中做出正確選擇，往往成為跨入市場的第一道門檻。

對此，「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，近兩年支撐台股持續上行的核心動能，其實高度集中在AI硬體供應鏈。當市場主線明確時，「是否參與」已不是問題，「如何有效參與」才是關鍵。部分投資人雖透過追蹤大盤的ETF進場，看似掌握整體行情，但由於配置分散至金融、傳產及中小型股，實際押注於AI供應鏈的比重有限，反而可能稀釋整體報酬表現。

在此背景下，「鉅亨買基金」推出的「台股明星隊」投資組合，成為投資人切入主流趨勢的另一選擇。該投組由四檔台股基金構成，產業配置高度聚焦科技硬體供應鏈，其中半導體產品與設備占比達46.8%，電子設備儀器及組件占21.9%，再加上電腦周邊、電氣設備與通訊設備等布局，整體核心緊扣AI發展主軸。

從績效表現觀察，聚焦主線的策略也反映在報酬上。「台股明星隊」投組內的四檔基金，包括路博邁台灣5G股票基金、富邦新台商基金、安聯台灣科技基金與野村高科技基金近一年（2025/3/31 ~ 2026/3/31）報酬率分別達124.7%、161.3%、159.6%及160.4%。相較之下，同期間台灣股票同類別基金的平均報酬為104%，台灣加權指數含息報酬則為57.7%。雖說過去績效不代表未來，但當主線真的集中在半導體、電子設備、電腦周邊與通訊設備時，配置越聚焦和大盤的距離就越大。

面對台股已累積可觀漲幅，不少投資人關心現在是否仍適合進場。張榮仁認為，與其預測短期高低點，不如觀察驅動市場的關鍵因素是否延續。首先，台灣出口比重持續攀升，顯示產業競爭力仍在強化；其次，全球AI資本支出循環尚未結束，大型雲端業者仍維持高檔投資計畫。在兩大引擎持續運轉下，科技硬體主線仍具延續性。

當然，隨著漲幅擴大，市場波動勢必增加。對此，張榮仁建議，投資人可透過「台股明星隊」搭配「強勢王」靈活進場機制。無論是一次性布局、定期定額分批進場，或在市場回檔時自動加碼，皆可協助投資人將波動轉化為降低成本的機會，提升長期投資效率。

張榮仁表示，台股基金已成為首購族進入市場的重要入口，但在產品選擇高度分散的環境下，選對基金比是否進場更為關鍵。透過具備產業趨勢判斷與配置優勢的「台股明星隊」投資組合，不僅有助於掌握台股成長動能，也能在震盪市場中，提高投資勝率並創造更具競爭力的長期報酬。

台股 股票

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