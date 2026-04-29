群益證台美股競賽廣邀各方股神 美股交易滿額送 Apple Watch

台股近期走勢震盪加劇，市場多空交錯，也讓投資機會與挑戰並存。群益金鼎證券趁勢推出群益台美股交易競賽，讓投資人一較高下拿獎金，活動自2026年5月1日起至2026年8月31日止，推出美股交易王與台美股獲利王兩大實單交易競賽，祭出Apple Watch Series 11及總獎金超過百萬元，打造實戰型投資舞台。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，過往舉辦相關交易競賽成果相當亮眼，曾有參賽者創下競賽期間獲利破億元的紀錄，展現市場高手的實力。本次活動同樣採線上免費報名機制，完成報名後於群益交易平台下單，即可自動計算成績。

這次競賽最大特色在於採「實單交易」，與市面上常見的模擬競賽，最大的不同在於參賽者只要於群益交易平台下單即自動納入競賽成績，讓投資人以真金白銀參與市場，全面考驗選股與操作實力。

美股交易王部分，投資人於活動期間內累積美股交易成功達160萬美元，即可獲得Apple Watch Series 11，且任務可重複達成、不限達成人數，滿額即具備資格，每一帳號最高可領取兩支，吸引市場投資人目光。

台美股獲利王部分則採雙賽道比拚，分別計算台股與美股績效，並設有月競賽與總冠軍賽機制，總獎金超過百萬元，優勝者更可獲得專屬股神獎盃。競賽期間，群益亦將公布獲利王排行及獲利王的獲利投資組合，讓全台投資人有機會一窺股神投組。

市場震盪時，正是股神脫穎而出的關鍵時刻。群益指出，投資人之間的交流與切磋，是提升投資能力的重要因素。本次競賽結合實戰交易與獎勵機制，讓投資人能在市場波動中與高手切磋，同時爭奪股王榮耀。未來群益也將持續舉辦多元活動，打造更貼近投資人的投資平台。

更多活動詳情與報名方式，請參閱https://capital6005.com/Ht2ee