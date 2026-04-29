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群益金鼎證券啟動內部碳定價強化碳管理機制 邁向低碳轉型新里程

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券總經理李文柱（中）偕同公司高階主管，與國富浩華聯合會計師事務所王家祥會計師(中左)、中華經濟研究院羅時芳博士(中右)合影，彰顯推動內部碳定價、深化氣候治理與低碳轉型之決心。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券總經理李文柱（中）偕同公司高階主管，與國富浩華聯合會計師事務所王家祥會計師(中左)、中華經濟研究院羅時芳博士(中右)合影，彰顯推動內部碳定價、深化氣候治理與低碳轉型之決心。(群益金鼎證券/提供)

面對全球氣候變遷風險升高與淨零排放浪潮加速，群益金鼎證券持續深化永續治理布局，透過制度化管理機制啟動內部碳定價專案，並於4月28日舉辦「碳定價專案啟動會議暨實務工作坊」，共同研擬內部碳定價制度、推動機制及配套措施。將碳排放納入營運與管理思維，進一步提升企業減碳管理能力，展現邁向低碳經營與永續發展的具體決心。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，內部碳定價的啟動，不僅是公司推動永續發展的重要新措施，更象徵公司在減碳管理與低碳轉型道路上，正式跨出更具體、也更具行動力的一步。在全球各國陸續推動碳管理制度、企業加速回應淨零轉型的趨勢下，企業面對的已不再只是環境議題，更是治理能力、營運效率與市場競爭力的綜合考驗。

作為金融業者，群益金鼎證券除關注自身營運對環境造成的影響外，亦深知金融機構在引導市場重視永續、支持產業低碳轉型方面，肩負重要責任。因此於4月28日與國富浩華聯合會計師事務所及中華經濟研究院共同舉辦「碳定價專案啟動會議暨實務工作坊」，邀請群益證高階主管、誠信永續經營辦公室成員及泛自營單位參加，共同研擬內部碳定價制度、推動機制及配套措施。此次推動內部碳定價，正是希望將過往較為抽象的碳排放概念，轉化為具體、可衡量、可管理的成本與指標，協助各單位更清楚掌握碳排放可能帶來的營運影響，並進一步將減碳思維納入日常作業、資源使用及業務規劃之中。

群益金鼎證券已訂定至2030年能源消耗量較基準年(2023年)減少10%的目標，平均每年須減量1.43%。為使減碳管理更具系統性與執行力，公司於2024年取得ISO 50001能源管理系統認證，並於2025年導入ISO 14001環境管理系統，持續完善環境管理架構，強化減碳治理基礎。與2023年基準年相比，2025年能源消耗量已減少4.54%，溫室氣體排放量減少11.3%。此外，公司自2025年起啟動三年綠電採購計畫，預計採購綠電1,092,000度；2025年綠電使用率達1.93%，約可減少91.353公噸碳排放，相當於為地球種下5,075.09棵樹。

群益金鼎證券指出，內部碳定價不僅是一項管理工具，更是推動組織行為改變與深化永續治理的重要機制。透過制度導入，將有助於提升全體同仁對碳管理議題的認識，並強化各部門在經營決策中納入環境成本與減碳效益的思維，逐步形塑由上而下、由內而外的低碳轉型文化。

近年來，群益金鼎證券持續將減碳行動納入公司治理與營運策略，已逐步建立節能減碳、能源管理及環境管理等制度基礎。此次啟動內部碳定價專案，正是在既有基礎上再向前推進，期望讓減碳不再只是理念與口號，而能真正落實於管理流程與經營思維之中，提升企業面對未來氣候風險與轉型挑戰的韌性。

群益金鼎證券強調，減碳轉型並非單一部門即可完成，而是需要全體同仁共同參與、持續投入的長期工程。未來，公司將以內部碳定價制度為起點，持續深化碳管理意識，強化各項減碳作為，並以更積極、務實的態度，穩健推動永續發展，朝向低碳經營、永續治理與長期價值創造目標邁進。

群益 減碳 永續

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