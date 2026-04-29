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凱基證券連續四年支持原鄉小農 以行動實踐在地關懷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券以實際行動關懷在地發展，連續四年舉辦「助小農下田去」志工活動，前進新竹尖石協助原鄉小農。(凱基證券/提供)
凱基證券以實際行動關懷在地發展，連續四年舉辦「助小農下田去」志工活動，前進新竹尖石協助原鄉小農。(凱基證券/提供)

凱基證券長期深耕社會公益，持續以實際行動關懷在地發展，連續四年舉辦「助小農下田去」志工活動，前進新竹尖石協助原鄉小農採收作業，累積志工人次已近500人。尖石鄉為新竹縣唯二的原住民鄉鎮之一，地處山區、交通不便，農產品產銷不易，凱基證券志工同仁除協助金盞花、高麗菜採收，也透過實際參與在地農產品採購，將關懷帶進尖石，期盼減輕果農產銷壓力，讓農民辛勤耕耘的成果被更多人看見。

活動當天清晨，凱基證券同仁分別自台北桃園、新竹等地出發，前往尖石山區，主動相約共乘或搭乘大眾交通工具再轉乘，實踐節能減碳、落實環境永續理念。一早抵達後，大家即捲起衣袖投入農作物採收、環境清潔與雜草拔除等農務工作，在山林之間體驗農民的日常辛勞，活動也特別邀請曾獲頒「百大青農」的原鄉農民徐榮偉，分享青年返鄉推動偏鄉地區永續農業的理念，讓同仁深刻體會守護土地、推動永續發展的重要性。

除了走進原鄉、親身投入農事體驗外，凱基證券更攜手台灣第一家專為企業提供偏鄉及弱勢扶助計畫的社會企業「鄰鄉良食」創建小農商品採購平台，透過實際認購支持各地小農，並不定期於員工餐廳舉辦「小農市集」活動，讓同仁深入了解農產背景並直接協助農民，展現公益關懷精神與行動力。例如近期雲林一名柳丁農因盤商臨時取消訂單，約一萬台斤柳丁面臨滯銷危機，農民一整年的心血恐付諸流水，凱基證券號召同仁認購，以實際購買減輕農民壓力。此外，去年颱風豪雨重創全台多處地區，凱基證券協助推廣花蓮鶴岡有機老欉文旦、採購台南黃金馬鈴薯等作物，用行動守護堅守土地的農民與珍貴農產。

凱基證券表示，未來將持續串聯志工活動及環境永續，以行動支持地方創生發展，讓金融的正向影響力深入在地，陪伴更多小農穩健前行，也為社會累積更多溫暖的能量。

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