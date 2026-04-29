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永豐金證券豐股務把關 股東會紀念品「豐」收不遺漏

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
適逢股票禮品卡發行滿一周年，永豐金證券特別為永豐金控股東推出專屬加碼活動！凡符合今年永豐金控股東會紀念品領取資格的股東，將可獲得象徵「財富成長祝福」專屬200元股票禮品卡。業者提供
適逢股票禮品卡發行滿一周年，永豐金證券特別為永豐金控股東推出專屬加碼活動！凡符合今年永豐金控股東會紀念品領取資格的股東，將可獲得象徵「財富成長祝福」專屬200元股票禮品卡。業者提供

今年邁入股東會紀念品數位化元年，永豐金證券助攻領紀念品數位服務，股民從補發股東會開會通知書、到改配息帳號全程無紙化，一鍵完成。

尤其今年永豐金控「永豐幸福毯」以溫暖陪伴、永續共好為概念，象徵「保溫暖、祝豐賺」，股東現在只要登入豐股務平台，不需致電、不需臨櫃，一站就可快速查詢領取時間與地點，並使用「股務鬧鈴」掌握關鍵日，從此不再與紀念品擦身而過。

集保結算所今年正式上路「eGift電子紀念品」，要打造股東會數位服務生態系。永豐金證券積極響應，將服務代理數位化自建「豐股務」平台，一站就解決股東會紀念品常遇到的問題，服務範圍涵蓋永豐金證券受託代理的332家公司股東。

五大功能全上線：第一、如股東遺失或未收到紙本股東開會通知書，豐股務線上就可以補發，該功能也最受歡迎。第二，股利總是匯到不同帳號，線上提供更改個股配股配息帳號，統計第二愛用。第三、「股務鬧鈴」通知，不錯過親自出席股東會或以電子方式行使表決權的關鍵日。第四、掌握紀念品品項、領取時間、地點與相關條件。第五、一鍵勾選並列印未領股利表單，再隨附原留印鑑或其他相關文件證明，寄回永豐金證券股務代理部，即可領回未領股利。

適逢股票禮品卡發行滿一周年，永豐金證券特別為永豐金控股東推出專屬加碼活動！凡符合今年永豐金控股東會紀念品領取資格的股東，將可獲得象徵「財富成長祝福」專屬200元股票禮品卡，等同現金儲值金，用手機掃描QR Code即可兌換，用於投資台積電、0050等298檔熱門股存股標的。股票禮品卡自推出以來，特別受到重視理財教育的族群熱烈歡迎。

透過「豐股務」數位服務結合股票禮品卡的溫暖心意，永豐金證券正以嶄新的方式重新定義股東權益服務，為股東帶來更貼心的體驗。

永豐金 股東會

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